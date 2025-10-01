Adobe представила мобильную версию Premiere для iPhone и iPad. Приложение обещает профессиональный уровень редактирования видео, поддерживает 4K HDR, интегрировано с Adobe Firefly и позволяет быстро публиковать ролики в TikTok, YouTube и Instagram.

Компания Adobe запустила Premiere для iOS, который позиционируется как мобильный инструмент профессионального уровня. Приложение имеет многодорожечную таймлинию с неограниченным количеством слоев видео, аудио и текста, а также базовые функции редактирования – обрезки клипов, наложения звука и синхронизацию субтитров. В библиотеке доступны бесплатные креативные материалы для работы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Adobe.

Смотрите также Adobe открыла видеогенератор Firefly Video для всех и запустила платную подписку на Firefly AI

Что умеет новый мобильный Premiere?

Среди ключевых инноваций – инструмент очистки речи, который отделяет голоса от шумов, и автоматическое создание субтитров с возможностью выбора стиля. Пользователи могут экспортировать видео в формате 4K HDR и публиковать его в соцсетях одним нажатием. Кроме того, благодаря интеграции с генеративной платформой Firefly можно создавать звуковые эффекты и другие креативные ресурсы прямо в приложении.

Как заявляет издание MacRumors, проекты с iPhone или iPad можно без конвертации переносить в настольную версию Premiere Pro. Новое приложение заменит Premiere Rush – поддержка последнего прекратится 30 сентября 2026, а текущие пользователи смогут работать с ним только на устройствах, где он уже установлен.

В отличие от десктопного Premiere Pro, который стоит от 23 доллара в месяц, мобильная версия доступна без подписки. Дополнительные возможности – кредиты на использование ИИ и расширенное облачное хранилище Creative Cloud – предлагаются за отдельную плату.

Premiere для iPhone уже можно загрузить из App Store по всему миру. Версия для Android находится в разработке.

Что умеет Adobe Photoshop для Android?

Стоит напомнить, что Adobe также выпустила новое мобильное приложение Photoshop для Android, которое включает функции на базе генеративного искусственного интеллекта Firefly.

Пользователи получают основные инструменты Photoshop для комбинирования и смешивания изображений, такие как выделение, слои и маски. Особый акцент сделан на интеграции новых возможностей, работающих на базе движка Firefly для генеративного искусственного интеллекта, в частности функции Generative Fill, которая позволяет легко добавлять или трансформировать элементы в визуальных проектах. Среди других доступных инструментов – Tap Select для быстрого удаления или замены частей изображения, Spot Healing Brush для устранения недостатков, а также инструменты Remove и Clone Stamp для уточнения изображений.