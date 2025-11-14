Искусственный интеллект выводит песни на вершины музыкальных чартов

Сразу три песни, созданные искусственным интеллектом, возглавили чарты Spotify и Billboard. AI-треки появляются в вирусных плейлистах, исчезают со стримингов без объяснений и ставят новые вопросы о границах творчества, авторстве и влиянии алгоритмов на музыкальную индустрию.

В течение недели сразу три полностью сгенерированные искусственным интеллектом композиции заняли самые высокие позиции в крупных музыкальных чартах. Американский список Spotify "Viral 50" возглавили два трека группы Breaking Rust – "Walk My Walk" и "Livin' on Borrowed Time". В то же время глобальную версию рейтинга возглавила нидерландская песня "We Say No, No, No to an Asylum Center" от автора под псевдонимом JW "Broken Veteran". Сам Breaking Rust вошел в первую пятерку и международного вирусного рейтинга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NU.nl.

Что именно произошло и почему AI-музыка оказалась на вершинах?

В "Walk My Walk" звучит фраза "You can kick rocks if you don't like how I talk" – своеобразное обращение к критикам AI-музыки. Но стремительный взлет некоторых из этих треков был недолгим. Вскоре нидерландская композиция исчезла со Spotify и YouTube вместе с другими работами Broken Veteran. Представители Spotify заявили изданию NU.nl, что не удаляли эти песни самостоятельно – это сделали правообладатели. Сам автор говорит, что не понимает причин исчезновения и пытается вернуть свои релизы.

В комментарии для Guardian Broken Veteran объясняет, что воспринимает искусственный интеллект как инструмент, который позволяет создавать музыку людям без профессиональной подготовки. По его мнению, технология "демократизирует музыкальное творчество". Он также утверждает, что его песни направлены на критику государственной политики, а не против мигрантов.

Тем временем "Walk My Walk" уже три недели возглавляет Billboard "Country Digital Song Sales" – чарт, фиксирующий цифровые покупки песен. Хотя этот рейтинг имеет меньший вес, чем основные жанровые списки Billboard, его стабильность привлекает внимание. Breaking Rust не ответил на запрос о комментарии.

Почему AI-треки стали такими массовыми?

Стриминги уже переполнены синтетической музыкой. По данным исследования Deezer, ежедневно пользователи загружают около 50 000 AI-песен – это 34% всего нового контента платформы. Распространение такой музыки создает конкуренцию человеческим авторам, а объем произведенных треков помогает отдельным AI-хитам пробиваться в верхние позиции.

Это не первый случай, когда искусственный интеллект создал вирусные хиты. Летом проект Velvet Sundown собрал более миллиона прослушиваний на Spotify – один из авторов назвал это "арт-глянцем".

Музыкант и основатель организации, которая сертифицирует этичность тренировки генеративных моделей, Эд Ньютон-Рекс считает, что именно масштабы влияют на такие успехи. Он отмечает, что 50 тысяч новых композиций ежедневно формируют гипермассового конкурента традиционным исполнителям и подчеркивает, что эта конкуренция построена на массовом использовании чужого творчества при обучении моделей.

Качество синтетической музыки также существенно возросло. В рамках своего исследования Deezer опросил 9 000 человек в восьми странах и выяснил, что 97% из них не смогли отличить песню, сгенерированную искусственным интеллектом, от композиции, написанной человеком. Ньютон-Рекс признает: сегодня лучшие AI-треки практически неотделимы от человеческих работ.