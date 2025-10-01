Spotify меняет руководство?
О смене руководства компания объявила в официальном заявлении, передает 24 Канал. Даниэль Эк покинет пост 1 января 2026 года.
Смотрите также Крупнейшая чистка кадров за годы: почему Lufthansa увольняет тысячи сотрудников
Исполнительные функции главы компании будут распределены между двумя топ-менеджерами:
- директором по продуктам и технологиям Густавом Седерстрёмом
- и директором по бизнесу Алексом Норстрёмом.
Однако оба будут оставаться подотчетными самому Эку, который займет должность председателя совета директоров Spotify.
Чем будет заниматься Даниэль Эк?
В компании отметили, что на новой роли Даниэль Эк будет отвечать за стратегическое развитие, управление капиталом и ключевые решения, определяющие дальнейший курс Spotify. Такой подход соответствует европейской модели корпоративного управления.
В письме к работникам Эк отметил, что продолжит активно участвовать в определении будущего компании:
Мало что изменится для большинства из вас. Мы имеем сильную управленческую команду и четкий план действий. Я остаюсь в игре, просто меняется мой фокус и время. Продолжаю сотрудничать с Густавом и Алексом, которые будут вести Spotify вперед,
– заявил он.
Что стало причиной изменений?
В июне издание Financial Times сообщило, что частная инвестиционная компания Даниэля Эка вложила 600 миллионов евро в Helsing – европейский оборонный стартап, который разрабатывает искусственный интеллект для военных систем, включая дронами, самолетами и подводными платформами. Часть продукции компания была передана ВСУ.
Это вызвало широкий резонанс среди общественности и некоторых пользователей Spotify, которые поставили под сомнение нравственность участия в оборонном бизнесе. Однако сам Эк остался непоколебимым в своей позиции:
Искусственный интеллект, автономность и масштаб – вот что определяет современное поле боя. Я абсолютно уверен, что эти инвестиции важны для Европы. Критику я принимаю, но она меня не остановит,
– подчеркивал он.
Важно! Несмотря на огласку и опасения относительно возможного бойкота, Spotify продолжает реализовывать свои стратегические цели под руководством стабильной управленческой команды.