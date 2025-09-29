Почему Lufthansa увольняет тысячи работников?

Основная цель – снижение расходов и повышение прибыльности. Как отмечается в официальном заявлении, большинство увольнений коснется работников в Германии, передает 24 Канал.

Компания планирует оптимизировать структуру управления благодаря цифровизации, автоматизации и совершенствованию внутренних процессов.

У компании тяжелое положение?

Как пишет The Insider, инициатива по обновлению стратегии расходов стала ответом на финансовые трудности. Известно, что в 2024 году Lufthansa дважды снижала финансовые прогнозы и не смогла достичь запланированного уровня маржинальности. Причиной тому быть и масштабные забастовки работников, которые негативно повлияли на финансовые показатели.

Сейчас над компанией снова нависла угроза трудовых конфликтов, в частности, пилоты могут объявить новые забастовки, результаты голосования профсоюза Vereinigung Cockpit станут известны уже во вторник.

Кроме того, Lufthansa сталкивается с проблемами из-за задержек поставок новых самолетов, что тормозит переход на энергоэффективные модели.

Какие планы компании?

К 2030 году компания планирует пополнить свой флот более чем на 230 новых самолетов, в том числе около 100 дальнемагистральных лайнеров.

Lufthansa уже имеет значительные заказы на новые самолеты - как на дальнемагистральные модели (например, Airbus A350, Boeing 787 и 777) так и на коротко-/среднемагистральные самолеты (A220, A320neo, 737-8 MAX).

Эти новые самолеты значительно экономнее по топливу. Также, по сообщению компании, снижение затрат на топливо и уменьшение выбросов CO₂ – важная часть стратегии Lufthansa по экологической устойчивости.

Что этому предшествовало?