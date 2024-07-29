Убытки компании после акций

Представитель Lufthansa сообщил, что компания планирует подать иски после последней акции Letzte Generation во Франкфурте, так же как это было сделано после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине.

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Уже сейчас можно предсказать, что сумма убытков будет значительно выше, поскольку пострадало больше рейсов и пассажиров, а также больше самолетов пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Сейчас мы определяем точную сумму убытков,

– отмечает представитель компании.

После блокирования аэропорта Берлина в ноябре 2022 года, а также Гамбурга и Дюссельдорфа в июле 2023-го, Lufthansa подала иски против экоактивистов на общую сумму 740 тысяч евро. Пока ни один из активистов не выплатил компенсацию.

Обратите внимание! Ранее на этой неделе активисты из группы Letzte Generation заблокировали работу аэропорта Франкфурта, приклеив себя к взлетно-посадочным полосам. В результате пришлось отменить около 230 из 1400 запланированных рейсов, а семь активистов были задержаны.