Убытки компании после акций
Представитель Lufthansa сообщил, что компания планирует подать иски после последней акции Letzte Generation во Франкфурте, так же как это было сделано после акций в Гамбурге, Дюссельдорфе и Берлине.
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Уже сейчас можно предсказать, что сумма убытков будет значительно выше, поскольку пострадало больше рейсов и пассажиров, а также больше самолетов пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Сейчас мы определяем точную сумму убытков,
– отмечает представитель компании.
После блокирования аэропорта Берлина в ноябре 2022 года, а также Гамбурга и Дюссельдорфа в июле 2023-го, Lufthansa подала иски против экоактивистов на общую сумму 740 тысяч евро. Пока ни один из активистов не выплатил компенсацию.