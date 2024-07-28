АМКУ одобрил сделку

Антимонопольный комитет разрешил компании Saggarco Limited с Кипра приобрести акции украинского страховщика "Респект" из Одессы. Покупатель уже знаком с украинским рынком, поэтому покупка страховой компании не является его дебютом в Украине.

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Всего Saggarco Limited вложила 5 договоров купли-продажи акций СК "Респект". Всего в руках киприотов оказалось более 96% ценных бумаг. Компания намеревалась увеличить уставный капитал до 53,7 миллиона гривен, использовав прибыль предыдущих 5 лет в размере 23,7 миллиона гривен. При таком развитии событий номинальная стоимость акций страховщика выросла бы с 10 до 17,9 гривны.

Что страхует СК "Респект"

Страховая компания "Респект" работает на украинском рынке с 1995 года. Всего в портфеле компании 21 лицензия на различные виды страхования, в том числе и транспортную сферу.

Saggarco Limited принадлежит 70,001% МТБ Банка из Черноморска, поэтому компания могла тщательно изучить работу бизнеса, о намерении приобретения которого заявила в июне 2023 года.