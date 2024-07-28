АМКУ схвалив угоду

Антимонопольний комітет дозволив компанії Saggarco Limited з Кіпру придбати акції українського страховика "Респект" з Одеси. Покупець вже знайомий з українським ринком, тож купівля страхової компанії не є його дебютом в Україні.

Читайте також Виведення українського бізнесу з тіні: чи допоможе цьому економічне бронювання

Загалом Saggarco Limited вклала 5 договорів купівлі-продажу акцій СК "Респект". Загалом в руках кіпрян опинилося понад 96% цінних паперів. Компанія мала намір збільшити статутний капітал до 53,7 мільйона гривень, використавши прибуток попередніх 5 років у розмірі 23,7 мільйона гривень. За такого розвитку подій номінальна вартість акцій страховика зросла б з 10 до 17,9 гривні.

Що страхує СК "Респект"

Страхова компанія "Респект" працює на українському ринку з 1995 року. Загалом у портфелі компанії 21 ліцензія на різноманітні види страхування, в тому числі і транспортну сферу.

Saggarco Limited належить 70,001% МТБ Банку з Чорноморська, тож компанія могла ретельно вивчити роботу бізнесу, про намір придбання якого заявила у червні 2023 року.