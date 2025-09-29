Чому Lufthansa звільняє тисячі працівників?

Основна мета – зниження витрат та підвищення прибутковості. Як зазначається в офіційній заяві, більшість звільнень торкнеться працівників у Німеччині, передає 24 Канал.

Компанія планує оптимізувати структуру управління завдяки цифровізації, автоматизації та вдосконаленню внутрішніх процесів.

У компанії скрутне становище?

Як пише The Insider, ініціатива з оновлення стратегії витрат стала відповіддю на фінансові труднощі. Відомо, що у 2024 році Lufthansa двічі знижувала фінансові прогнози та не змогла досягти запланованого рівня маржинальності. Причиною тому бути і масштабні страйки працівників, які негативно вплинули на фінансові показники.

Наразі над компанією знову нависла загроза трудових конфлікті, зокрема, пілоти можуть оголосити нові страйки, результати голосування профспілки Vereinigung Cockpit стануть відомі вже у вівторок.

Крім того, Lufthansa стикається з проблемами через затримки постачання нових літаків, що гальмує перехід на енергоефективні моделі.

Які плани компанії?

До 2030 року компанія планує поповнити свій флот більш ніж на 230 нових літаків, у тому числі близько 100 далекомагістральних лайнерів.

Lufthansa вже має значні замовлення на нові літаки — як на далекомагістральні моделі (наприклад, Airbus A350, Boeing 787 і 777) так і на коротко-/середньомагістральні літаки (A220, A320neo, 737‑8 MAX).

Ці нові літаки значно економніші за паливом. Також, за повідомленням компанії, зниження витрат на паливо і зменшення викидів CO₂ – важлива частина стратегії Lufthansa щодо екологічної стійкості.

Що цьому передувало?