В сети появились сообщения, что Google не показывает AI Overview для запросов о психическом состоянии Дональда Трампа. В то же время в отношении других политиков подобные ответы появляются, что вызывает подозрения в выборочной модерации.

СМИ сообщают, что при запросе "does Trump show signs of dementia" появлялось сообщение о доступности Обзор ИИ. Однако сейчас такая функция не работает: поиск выдает только ссылки. В случае с запросами о Джо Байдене ситуация несколько иная - Google формирует краткий итог. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Что известно об ограничениях в AI Overview?

Интересно, что при вопросах, не связанных с президентами США, AI Overview работает. Например, при запросе об "отношениях Джастина Трюдо с Кэти Перри" сервис показывает ответ. Это усиливает подозрения, что именно темы, связанные с Трампом, могли быть искусственно ограничены.

В комментарии The Independent представитель Google заявил, что система автоматически определяет, где уместно показывать AI Overview. По его словам, не каждый запрос получает обобщенный ИИ-ответ, а для чувствительных тем, включая текущие события, сервис может ограничиться только ссылками.

Однако ситуация вызвала дискуссии, ведь ранее CEO Google Сундар Пичаи публично благодарил Трампа за лидерство во время встречи в Белом доме. Это усиливает сомнения в предвзятости компании и ставит вопрос о том, насколько прозрачно работает AI Overview.

AI Overviews Google запустила в конце октября 2024 года. Они автоматически создают короткие ответы на поисковые запросы, но теперь возникает вопрос, действительно ли они работают одинаково для всех тем.

