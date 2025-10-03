У мережі з’явилися повідомлення, що Google не показує AI Overview для запитів про психічний стан Дональда Трампа. Водночас щодо інших політиків подібні відповіді з’являються, що викликає підозри у вибірковій модерації.

ЗМІ повідомляють, що при запиті "does Trump show signs of dementia" з’являлося повідомлення про доступність AI Overview. Однак зараз така функція не працює: пошук видає лише посилання. У випадку із запитами про Джо Байдена ситуація дещо інша — Google формує стислий підсумок. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Verge.

Що відомо про обмеження в AI Overview?

Цікаво, що при питаннях, не пов’язаних із президентами США, AI Overview працює. Наприклад, при запиті про "стосунки Джастіна Трюдо з Кеті Перрі" сервіс показує відповідь. Це підсилює підозри, що саме теми, пов’язані з Трампом, могли бути штучно обмежені.

У коментарі The Independent представник Google заявив, що система автоматично визначає, де доречно показувати AI Overview. За його словами, не кожен запит отримує узагальнену ШІ-відповідь, а для чутливих тем, включно з поточними подіями, сервіс може обмежитися лише посиланнями.

Проте ситуація викликала дискусії, адже раніше CEO Google Сундар Пічаї публічно дякував Трампу за лідерство під час зустрічі в Білому домі. Це посилює сумніви в упередженості компанії та ставить питання про те, наскільки прозоро працює AI Overview.

AI Overviews Google запустила наприкінці жовтня 2024 року. Вони автоматично створюють короткі відповіді на пошукові запити, але тепер виникає питання, чи справді вони працюють однаково для всіх тем.

Чому ЄС оштрафував Google майже на 3 мільярди євро?

Google отримав 2,95 мільярда євро штрафу від Єврокомісії за порушення антимонопольних правил ЄС через спотворення конкуренції в галузі рекламних технологій. Компанія нібито надавала переваги своїм послугам онлайн-реклами, "завдаючи шкоди конкуруючим постачальникам послуг рекламних технологій, рекламодавцям та онлайн-видавцям".

Порушення зі сторони компанії прослідковуються ще з 2014 року. Єврокомісія дала 60 днів, аби Google повідомив, як виправлятиме ситуацію.