Трамп мав зустріч з топменеджерами?

Водночас він пообіцяв винятки для бізнесів, що активно інвестують у країну, зокрема для Apple, повідомляє CNBC, передає 24 Канал. Про це Трамп сказав під час вечері в Білому домі, де зібралися понад два десятки топменеджерів технологічних компаній.

Серед учасників були гендиректор Apple Тім Кук, співзасновник Meta Марк Цукерберг та керівниця Oracle Сафра Кац. Президент наголосив, що компанії, які вже будують або планують заводи у США, не потраплять під дію тарифів.

Що відомо про мита на чипи?

Ще у серпні Трамп озвучував плани щодо 100% мит на імпорт чипів, але з винятками для локалізованого виробництва. У відповідь Apple анонсувала нові інвестиції на 100 мільярдів доларів у виробничі проєкти в США, розширивши раніше оголошений пакет у 500 мільярдів доларів.

Під час вечері Трамп зазначив, що Кук "буде у виграшній позиції", якщо тарифи набудуть чинності.

Довідково. Вашингтон уже кілька років намагається повернути ланцюжки постачання напівпровідників у країну. З 2020 року такі корпорації, як TSMC та Samsung, оголосили про інвестиції на сотні мільярдів доларів у будівництво американських заводів, тож вони також можуть розраховувати на винятки.

Хто підтримав Трампа?

Хоча остаточних деталей тарифної політики поки що немає, інші учасники вечері, зокрема Сем Альтман (OpenAI) та Сергій Брін (Google), висловили підтримку про-бізнесовим ініціативам Трампа та його фокусу на розвитку штучного інтелекту.

Ілон Маск, голова Tesla, особисто не відвідав захід, але підтвердив, що отримав запрошення і надішле свого представника. Перед вечерею перша леді Меланія Трамп наголосила на важливості впровадження ШІ в освіті та закликала до його відповідального використання.

Що цьому передувало?