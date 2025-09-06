Тож тепер Google зобов'язали перестати надавати собі переваги та вирішити конфлікт інтересів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Єврокомісію.

Що відомо про рішення ЄС щодо Google?

Компанія порушила статтю 102 Договору про функціонування ЄС.

Розслідування Єврокомісії показало, що Google переважає на ринку рекламних серверів видавців зі своїм сервісом "DFP", а також на ринку програмних інструментів купівлі реклами для відкритого Інтернету із "Google Ads" та "DV360".

Вони охоплюють всю Європейську економічну зону.

Порушення зі сторони компанії прослідковуються ще з 2014 року. Єврокомісія дала 60 днів, аби Google повідомив, як виправлятиме ситуацію.

Сьогоднішнє рішення показує, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у сфері рекламних технологій, завдаючи шкоди видавцям, рекламодавцям та споживачам. Така поведінка є незаконною згідно з антимонопольними правилами ЄС… Цифрові ринки існують для того, щоб служити людям, і повинні ґрунтуватися на довірі та справедливості. Справжня свобода означає рівні умови гри, де всі конкурують на рівних умовах, а громадяни мають справжнє право вибору,

– заявила виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань чистого, справедливого та конкурентного переходу Тереза ​​Рібера.

Як відреагував Трамп?

Тим часом президент США Трамп відреагував на рішення Єврокомісії погрозами.

Він обурився, що "Європа завдала удару" по ще одній великій американській компанії і що ті кошти могли б піти на американські інвестиції та робочі місця.

І це на додачу до численних інших штрафів і податків, накладених на Google та інші американські технологічні компанії. Це надзвичайно несправедливо, і американські платники податків не терпітимуть цього! Як я вже казав раніше, моя адміністрація не дозволить цим дискримінаційним діям тривати. Прикладом може бути Apple, яку змусили сплатити штраф у розмірі 17 мільярдів доларів, який, на мою думку, не мав бути нарахований. Apple має повернути свої гроші! Ми не можемо допустити, щоб подібне відбувалося з блискучими та безпрецедентними проявами американської винахідливості,

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Він додав, якщо це триватиме, то він буде змушений анулювати "несправедливі санкції", накладені на компанії, які сплачують податки в США.

