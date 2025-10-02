Amazon представила новый продуктовый бренд Amazon Grocery, объединивший линейки Fresh и Happy Belly. Он предлагает более тысячи товаров по доступным ценам, большинство из которых стоят менее 5 долларов.

Amazon объявила о запуске собственной торговой марки Amazon Grocery, ориентированной на покупателей, которые ищут выгодные цены на продукты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Businesswire.

Почему Amazon создала новый бренд продуктов?

В линейку входят молочные продукты, мясо, овощи, снеки и товары для кухни. По словам руководителя продуктовой дивизии Джейсона Бюхеля, компания хочет помочь клиентам экономить во время высокой инфляции, не жертвуя качеством и вкусом.

Amazon Grocery объединила ранее существующие бренды Fresh і Happy Belly. Продукция будет доступна как онлайн, так и в физических магазинах Amazon Fresh. В целом ассортимент включает более 1000 наименований в различных категориях, большинство из которых стоят меньше чем 5 долларов.

Как сообщает Bloomberg, в условиях роста цен на продукты все больше американцев отдают предпочтение частным торговым маркам. Walmart і Kroger сообщили, что их собственные бренды увеличили долю рынка. Amazon также активно наращивает присутствие в этом сегменте: компания не только продает продукты через интернет, но и открывает физические супермаркеты.

Кроме Amazon Fresh, компания владеет сетью Whole Foods Market, которая развивает бренд 365. Недавно эта линейка вышла за пределы США, Канады и Великобритании – ее начали тестово продавать в Сингапуре, где Whole Foods не имеет офлайн-магазинов.

