Использование искусственного интеллекта школьниками для написания рефератов уже стало привычным, но ситуация выходит на новый уровень, когда подобные инструменты начинают применять военные для принятия стратегических решений. Один из высокопоставленных командующих армии США сделал заявление, которое заставило экспертов серьезно обеспокоиться.

Почему доверие к чат-боту может быть рискованным?

Генерал-майор Уильям "Хэнк" Тейлор, возглавляющий 8-ю полевую армию США в Южной Корее, недавно сообщил журналистам, что в последнее время он очень сблизился с ChatGPT. По его словам, он использует популярный чат-бот, чтобы принимать "лучшие" военные и личные решения, касающиеся солдат под его командованием, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Генерал Тейлор также занимает должность начальника штаба совместного командования ООН в Южной Корее. Он объяснил свое решение желанием принимать решения вовремя, чтобы получить тактическое преимущество. "Мы с Чатом" стали "очень близкими в последнее время", сказал Тейлор журналистам, когда рассказывал им о том, как экспериментирует с генеративными чат-ботами.

Я прошу строить, пытаюсь создавать модели, которые помогут всем нам,

– добавляет он.

Такое заявление от ведущего американского военного в регионе с одной из самых длительных геополитических напряженностей в мире вызвало значительное беспокойство. Проблема в том, что ChatGPT известен своей склонностью генерировать ответы, которые угождают пользователю, даже если они ложные. ИИ буквально ставит вовлеченность выше точности, он может подтвердить ложное суждение, а не указать на ошибку. В отдельных случаях такое поведение ИИ приводило к трагическим последствиям, в частности ухудшению психического состояния пользователей.

OpenAI борется с недостатками чат-бота: какие успехи?

Компания OpenAI, разработчик ChatGPT, пыталась решить эту проблему с выпуском новой, более обоснованной модели GPT-5. Однако после массовых жалоб пользователей, которым не понравилась сдержанность чат-бота, компания вернула ему предыдущие черты, которые можно охарактеризовать как "подхалимские", пишет Futurism.

Кроме того, исследования показали, что даже обновленная модель GPT-5 генерирует ложную информацию о базовых фактах в более чем половине случаев. Этот показатель является проблематичным даже для бытового использования, не говоря уже об управлении американскими военными силами в таком стратегически важном и напряженном регионе, как Корейский полуостров, где США сохраняют военное присутствие с 1945 года.

Доверие к инструменту с такой репутацией в вопросах, от которых зависят жизни людей и международная безопасность, выглядит как чрезвычайно рискованный шаг. Эксперты опасаются, что использование подобных технологий может привести к непредсказуемым и потенциально катастрофическим последствиям.