Эта функция Apple CarPlay запоминает, где вы припарковали авто – даже когда машина выключена

Apple CarPlay имеет полезную функцию, о которой многие водители не догадываются. Система запоминает место парковки автомобиля и показывает его на карте в течение 48 часов после того, как вы отсоединили iPhone и заблокировали машину.

Это может спасти вас на больших стоянках торговых центров, где легко забыть место парковки вашего авто. 24 Канал расскажет, как все работает и где можно настроить эту полезную функцию.

Смотрите также Все новые фишки, которые получит ваш iPhone после обновления до свежей версии iOS 26

Серед водіїв існує переконання, що кросовери витрачають багато пального. Але не усі! "Апетит" міського кросовера SUZUKI Vitara напрочуд скромний – від 6,2 до 6,7 літра на 100 кілометрів шляху у комбінованому режимі. За містом – ще менше: 5,2 – 5,6 літра залежно від коробки передач та типу приводу.

Как Apple CarPlay запоминает место парковки автомобиля?

Функция работает автоматически, если вы использовали CarPlay во время поездки. Когда отсоединяете iPhone от системы и выходите из машины, CarPlay сохраняет координаты парковки в Google Maps или Apple Maps.

Чтобы найти авто позже, откройте Google Maps на iPhone и введите в поиск "Parked Car" (Припаркованные авто) .

. На карте появится синяя метка с надписью "You parked here" (Вы припарковались здесь) , которая показывает точное местоположение.

, которая показывает точное местоположение. Нажмите на метку и выберите значок старта – приложение построит маршрут к вашей машине с пошаговыми указаниями.

Важно! Местоположение сохраняется ровно 48 часов с момента парковки. После этого метка исчезает автоматически.

Функция особенно полезна на многоуровневых паркингах торговых центров, которые напоминают лабиринт, где легко запутаться и забыть, на каком этаже или в какой секции оставили автомобиль.

Важный нюанс: функция работает только если вы использовали CarPlay через проводное или беспроводное соединение для построения маршрута к месту парковки. Если просто приехали без CarPlay, координаты не сохранятся ни в Google Maps, ни в Apple Maps.