Кроме новых фишек Apple также улучшила уже имеющиеся инструменты, добавив поддержку языковых моделей и расширив возможности автоматизации на Mac, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Полезные трюки с iPhone: перемещаем файлы и текст одним касанием

Какие новые инструменты автоматизации получили владельцы iPhone?

Приложение "Команды" в этом году стало значительно мощнее благодаря интеграции действий на основе больших языковых моделей (LLM) и новым возможностям автоматизации.

Официальный список изменений был опубликован Apple на отдельном сайте. Он раскрывает полный перечень нововведений для iOS 26.

Среди ключевых обновлений – новые действия для работы с различными категориями приложений:

Freeform : появилась возможность добавлять файлы непосредственно на доску.

: появилась возможность добавлять файлы непосредственно на доску. Image Playground: добавлена функция генерации изображений : добавлена функция генерации изображений через команду "Create Image".

: добавлена функция генерации изображений через команду "Create Image". Почта (Mail) : теперь можно искать конкретные сообщения.

: теперь можно искать конкретные сообщения. Рулетка (Measure) : быстрый запуск инструмента измерения.

: быстрый запуск инструмента измерения. Сообщения (Messages): доступен поиск как отдельных сообщений : доступен поиск как отдельных сообщений, так и целых разговоров.

: доступен поиск как отдельных сообщений, так и целых разговоров. Фотографии (Фотографии): пользователи могут переименовывать : пользователи могут переименовывать альбомы, искать фото, создавать новые воспоминания и фильтровать библиотеку.

: пользователи могут переименовывать альбомы, искать фото, создавать новые воспоминания и фильтровать библиотеку. Напоминания : появилась опция отображения быстрого напоминания.

: появилась опция отображения быстрого напоминания. Экранное время : доступ к получению данных об использовании : доступ к получению данных об использовании приложений и веб-сайтов.

: доступ к получению данных об использовании приложений и веб-сайтов. Спорт : можно получить информацию о предстоящих спортивных мероприятиях : можно получить информацию о предстоящих спортивных событиях.

: можно получить информацию о предстоящих спортивных событиях. Акции: добавлена возможность : добавлена возможность вносить или удалять символы из списка наблюдения.

: добавлена возможность вносить или удалять символы из списка наблюдения. Диктофон : поиск конкретной аудиозаписи: поиск конкретной аудиозаписи.

: поиск конкретной аудиозаписи: поиск конкретной аудиозаписи. Погода : управление списком локаций: управление списком локаций (добавление и удаление).

Отдельного внимания заслуживают функции, связанные с искусственным интеллектом. Действие "Use Model" позволяет подключаться непосредственно к моделям Apple Intelligence или ChatGPT, используя их ответы в дальнейших шагах автоматизации. Также добавлен запуск запуск Visual Intelligence.

Инструменты для работы с текстом (Writing Tools) значительно расширились. Теперь автоматизация позволяет корректировать тон текста, создавать списки или таблицы из текста, исправлять ошибки, переписывать фрагменты и делать сжатые итоги (суммаризацию).

Кроме новых функций, Apple усовершенствовала имеющиеся действия:

Вычисление выражений : теперь поддерживает конвертацию валют в реальном времени, единицы измерения температуры, расстояния и тому подобное.

: теперь поддерживает конвертацию валют в реальном времени, единицы измерения температуры, расстояния и тому подобное. QR-коды : появилась возможность настраивать цвет и стиль кода.

: появилась возможность настраивать цвет и стиль кода. Дата: можно указывать конкретные праздники : можно указывать конкретные праздники.

: можно указывать конкретные праздники. Поиск контактов : добавлена фильтрация по типам : добавлена фильтрация по типу отношений.

: добавлена фильтрация по типу отношений. Транскрипция аудио : улучшена производительность распознавания.

: улучшена производительность распознавания. Показ контента : теперь можно отображать прокручиваемые списки элементов: теперь можно отображать прокручиваемые списки элементов, например, события календаря.

Эти изменения дополняются новыми глифами, настроек и расширенными функциями автоматизации для macOS Tahoe. Apple постоянно работает над нововведениями, поэтому будущие минорные обновления iOS 26 не только исправлять баги, но и могут добавлять новые функции и действия для смартфонов.