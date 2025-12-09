Функция Drag and Drop позволяет взаимодействовать с контентом значительно быстрее, чем через стандартные меню, однако далеко не все пользователи Apple знают о полном спектре ее возможностей. Редакция 24 Канала подготовила материал, который объяснит, как именно все работает.

Как эффективно использовать перетаскивание на iPhone?

Пользователи часто не догадываются, насколько проще может быть управление смартфоном благодаря жестам. Функция Drag and Drop (перетащи и отпусти) способна существенно изменить опыт пользования iPhone, экономя время на простых операциях. Вот пять сценариев, где этот инструмент становится полезным.

Мгновенный обмен контактами

Обычно, чтобы отправить чей-то номер телефона, нужно выполнить целый ряд действий: открыть контакты, найти нужного человека, нажать "Поделиться", выбрать поля и способ отправки. Однако существует значительно более быстрый путь.

Если зажать пальцем карточку контакта в списке и немного подвигать ею, она превратится в плавающий элемент.

Не отпуская палец, другой рукой можно открыть "Сообщения" и просто бросить этот контакт в диалог. Система автоматически сгенерирует карточку для отправки, минуя лишние меню.

Экспорт заметок в сообщения

Приложение "Заметки" является незаменимым для планирования и сохранения идей. Часто возникает потребность поделиться списком покупок или планами с близкими. Вместо классического копирования и вставки, текст можно просто перетащить.

Выделив нужный фрагмент и удерживая его до появления "пузырька", вы можете переместить этот блок непосредственно в мессенджер. Это удобный метод для быстрой коллаборации, который работает не только с iMessage, но и с другими программами.

Управление вкладками Safari

Активные пользователи интернета часто накапливают сотни открытых вкладок, среди которых трудно ориентироваться. Drag and Drop помогает навести порядок в браузере: любую вкладку можно перетащить, чтобы изменить ее приоритетность или переместить ближе к началу списка.

Кроме того, эта функция позволяет перетаскивать ссылки из чатов WhatsApp или "Сообщений" прямо в окно браузера, что избавляет от необходимости копировать URL-адрес вручную.

Перемещение контента между приложениями

Одна из самых мощных возможностей iPhone – взаимодействие между различными приложениями. Если вы видите интересное фото или текст в соцсети, их можно перетащить, например, в электронное письмо. Механика проста: одним пальцем вы удерживаете объект, а другим переключаетесь между программами или открываете их с главного экрана.

Если навести удерживаемый объект на иконку программы (например, почты) и подождать мгновение, она откроется автоматически, позволяя вставить контент в новое письмо без лишних кликов.

Создание напоминаний из текста

Планировщик задач становится эффективным, если добавлять в него информацию мгновенно. Когда в сообщении или на вебсайте встречается важный блок текста, который касается будущих дел (визит к врачу, запись к ветеринару и т.д.), его можно просто перетащить в приложение "Напоминания". Это создаст новое задание или дополнит существующее, что значительно быстрее, чем набирать текст вручную на клавиатуре.