Функція Drag and Drop дозволяє взаємодіяти з контентом значно швидше, ніж через стандартні меню, проте далеко не всі користувачі Apple знають про повний спектр її можливостей. Редакція 24 Каналу підготувала матеріал, який пояснить, як саме все працює.

Як ефективно використовувати перетягування на iPhone?

Користувачі часто не здогадуються, наскільки простіше може бути керування смартфоном завдяки жестам. Функція Drag and Drop (перетягни й відпусти) здатна суттєво змінити досвід користування iPhone, економлячи час на простих операціях. Ось п'ять сценаріїв, де цей інструмент стає у пригоді.

Миттєвий обмін контактами

Зазвичай, щоб надіслати чийсь номер телефону, потрібно виконати цілу низку дій: відкрити контакти, знайти потрібну людину, натиснути "Поділитися", обрати поля та спосіб надсилання. Проте існує значно швидший шлях.

Якщо затиснути пальцем картку контакту у списку і трохи порухати нею, вона перетвориться на плаваючий елемент.

Не відпускаючи палець, іншою рукою можна відкрити "Повідомлення" і просто кинути цей контакт у діалог. Система автоматично згенерує картку для відправлення, оминаючи зайві меню.

Експорт нотаток у повідомлення

Застосунок "Нотатки" є незамінним для планування та збереження ідей. Часто виникає потреба поділитися списком покупок або планами з близькими. Замість класичного копіювання та вставки, текст можна просто перетягнути.

Виділивши потрібний фрагмент і утримуючи його до появи "бульбашки", ви можете перемістити цей блок безпосередньо у месенджер. Це зручний метод для швидкої колаборації, який працює не лише з iMessage, а й з іншими програмами.

Керування вкладками Safari

Активні користувачі інтернету часто накопичують сотні відкритих вкладок, серед яких важко орієнтуватися. Drag and Drop допомагає навести лад у браузері: будь-яку вкладку можна перетягнути, щоб змінити її пріоритетність або перемістити ближче до початку списку.

Крім того, ця функція дозволяє перетягувати посилання з чатів WhatsApp або "Повідомлень" прямо у вікно браузера, що позбавляє необхідності копіювати URL-адресу вручну.

Переміщення контенту між програмами

Одна з найпотужніших можливостей iPhone – взаємодія між різними застосунками. Якщо ви бачите цікаве фото або текст у соцмережі, їх можна перетягнути, наприклад, в електронний лист. Механіка проста: одним пальцем ви утримуєте об'єкт, а іншим перемикаєтесь між програмами або відкриваєте їх з головного екрана.

Якщо навести утримуваний об'єкт на іконку програми (наприклад, пошти) і зачекати мить, вона відкриється автоматично, дозволяючи вставити контент у новий лист без зайвих кліків.

Створення нагадувань з тексту

Планувальник завдань стає ефективнішим, якщо додавати до нього інформацію миттєво. Коли у повідомленні чи на вебсайті зустрічається важливий блок тексту, який стосується майбутніх справ (візит до лікаря, запис до ветеринара тощо), його можна просто перетягнути у застосунок "Нагадування". Це створить нове завдання або доповнить існуюче, що значно швидше, ніж набирати текст вручну на клавіатурі.