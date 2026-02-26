Після анонсу нового флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra в соцмережах почалися бурхливі обговорення нової безпекової фішки флагмана – Privacy Display. Функція справді дивує і викликає "вау ефект", чого вже давно не було під час анонсів смартфонів. 24 Канал розібрався в тому, як саме працює Privacy Display і ми пояснимо в чому його інноваційність.

Як працює Privacy Display в Galaxy S26 Ultra?

Samsung представила Privacy Display як ексклюзивну функцію для Samsung Galaxy S26 Ultra. І мовиться не про програмний фільтр чи плівку, а про повністю апаратне рішення, вбудоване безпосередньо в дисплей на рівні пікселів.

Розробкою цієї технології займався підрозділ Samsung Display. Якщо описувати принцип роботи Privacy Display коротко, то функція використовує вузькі пікселі та спеціальне керування розсіюванням світла. На практиці це працює так: якщо дивитися на екран прямо, зображення залишається повністю чітким. Але під кутом дисплей різко затемнюється – настільки, що виглядає майже вимкненим для стороннього спостерігача.



Під кутом на екрані взагалі нічого не видно / Колаж 24 Каналу / Фото The Verge

На відміну від антишпигунського захисного скла, Privacy Display можна миттєво увімкнути або вимкнути через панель швидких налаштувань. До того ж цю функцію можна тонко налаштовувати та кастомізувати – у параметрах доступна можливість активації за паролем, графічним ключем або PIN-кодом, а також автоматичне ввімкнення під час роботи з конкретними застосунками, наприклад корпоративною поштою.

Крім того, функція має два режими:

Maximum Privacy Protection – повністю приховує екран при перегляді під кутом зверху, знизу чи збоку. Це виглядає, як на фото вище – екран практично темний і розгледіти будь-яку інформацію не реально.

– повністю приховує екран при перегляді під кутом зверху, знизу чи збоку. Це виглядає, як на фото вище – екран практично темний і розгледіти будь-яку інформацію не реально. Partial Screen Privacy – затемнює лише шторку сповіщень. У цьому сценарії користувач бачить повідомлення, але сторонні не можуть прочитати текст вікна.



Ось як виглядає Partial Screen Privacy / Скриншот 24 Каналу з відео Samsung

Під час демонстрації на презентації Galaxy Unpacked 2026 екран справді ставав нечитабельним збоку. При цьому під час прямого використання різниці у відображенні помітно не було – досвід роботи залишався звичним.

Як це реалізовано "під капотом"?

Ще у 2024 році підрозділ Samsung Display представив технологію під назвою Flex Magic Pixel. Саме вона стала основою для Privacy Display, яку згодом доопрацювали та адаптували для серійного смартфона.

Рішення базується на особливостях AMOLED-панелей. Такі екрани з активною матрицею органічних світлодіодів (Active-Matrix Organic Light Emitting Diode) мають підсвічування на рівні кожного окремого пікселя, що дає змогу дуже точно керувати світлом, яке вони випромінюють, пояснює T3.

У випадку Privacy Display використовується складніша схема: поєднання широких і вузьких світлових елементів, розташованих у шаховому порядку. Система може визначати, який тип підсвічування активний – один або обидва – і таким чином регулювати видимість зображення під гострими кутами.



Пряме освітлення та широке освітлення пікселів / Фото Samsung

Трошки більше технічного пояснення

До активації режиму приватності усі шари дисплея мають однаковий показник заломлення. Світло проходить крізь них без перешкод, тому зображення добре видно навіть під кутом.

Після ввімкнення Privacy Mode на рідкокристалічний шар подається напруга, і його оптичні властивості миттєво змінюються. Через це "проявляється" мікроскопічна дифракційна структура – своєрідна решітка, що працює як крихітні жалюзі і світло спрямовується прямо на того, хто тримає смартфон в руці.

Промені, які намагаються вийти під широким кутом ліворуч або праворуч, проходячи крізь цю структуру, змінюють траєкторію. Іншими словами, їх напрямок примусово викривлюється ще до того, як світло залишає екран.



Промені спрямовуються прямо на глядача / Фото Samsung

Після цього світло потрапляє на верхню оптичну структуру – систему мікропризми або мікролінз.

Що бачить власник смартфона. Промені, що йдуть прямо вперед, безперешкодно проходять крізь оптичну систему. Щобільше, їхній кут виходу додатково "стискається". Завдяки цьому при прямому спостереженні зображення залишається чітким і яскравим, але ефективний кут огляду стає дуже вузьким.

Промені, що йдуть прямо вперед, безперешкодно проходять крізь оптичну систему. Щобільше, їхній кут виходу додатково "стискається". Завдяки цьому при прямому спостереженні зображення залишається чітким і яскравим, але ефективний кут огляду стає дуже вузьким. Що бачить спостерігач. Промені, що спрямовані під великим кутом, стикаються з призматичними схилами в невигідній геометрії. Через різницю показників заломлення між шарами вони не можуть пройти назовні. Частина світла спотворюється, частина – повністю відбивається назад усередину дисплея. У результаті для людини збоку екран виглядає темним або майже чорним.

У підсумку при спостереженні збоку світло не розсіюється достатньо, тому екран виглядає темним – майже так, ніби на нього наклеєна фізична захисна плівка з ефектом приватності.

Samsung поки не уточнила, чи з'явиться Privacy Display в інших моделях. Наразі вона доступна лише у версії Ultra. Водночас усі смартфони серії S26 отримали додаткові інструменти захисту.

Інші безпекові функції лінійки Galaxy S26

Більшість нових функцій безпеки у смартфонах Samsung працюють на базі системи безпеки Knox. Зокрема, Knox Vault ізольовано зберігає персональні дані та біометричну інформацію – подібно до співпроцесора безпеки Google Titan M2 у пристроях Google.

Пристрої також отримали інші функції приватності:

Call Screening – аналізує вхідні дзвінки та допомагає визначити, хто телефонує.

– аналізує вхідні дзвінки та допомагає визначити, хто телефонує. Privacy Alerts – повідомляє, якщо застосунки намагаються отримати доступ до даних без дозволу.

– повідомляє, якщо застосунки намагаються отримати доступ до даних без дозволу. Private Album – окрема галерея з блокуванням для фото та зображень.

Нові ШІ-функції також працюють із додатковим захистом. Personal Data Engine шифрує персональну інформацію та зберігає її в Knox Vault. Саме так працюють інструменти на кшталт Now Nudge, де ШІ на пристрої аналізує листування, щоб пропонувати дії, але дані залишаються захищеними.

Samsung позиціює Galaxy S26 як лінійку з посиленим фокусом на приватності – як для захисту екрана в публічних місцях, так і для контролю персональної інформації під час роботи з ШІ.