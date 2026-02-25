Коли та як дивитися Galaxy Unpacked?

Офіційна презентація Galaxy Unpacked 2026 запланована на середу, 25 лютого 2026 року. Захід розпочнеться о 10:00 за тихоокеанським часом (що відповідає 20:00 за київським часом), пише 24 Канал.

Для тих, хто не зможе відвідати подію особисто, Samsung організовує пряму трансляцію на своєму офіційному сайті та YouTube-каналі.

Що покажуть на презентації?

Цей захід стане однією з найважливіших технологічних подій року, де головну увагу приділять трьом новим смартфонам: базовому Galaxy S26, більшому Galaxy S26 Plus та найпотужнішому Galaxy S26 Ultra.

Зовнішній вигляд пристроїв зазнає певних змін:

Очікується, що Galaxy S26 Ultra отримає більш закруглені кути, що зробить його дизайн схожим на молодші моделі лінійки.

Базова модель Galaxy S26 може отримати дещо більший 6,3-дюймовий екран/

Моделі S26 та S26 Plus стануть тоншими, тоді як Ultra виділятиметься новим просунутим екраном з підтримкою 10-бітових кольорів та спеціальною функцією захисту приватності, яка автоматично приховуватиме вміст від сторонніх очей.

Усередині смартфонів працюватимуть процесори Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 або Exynos 2600, залежно від регіону продажу. Попри високу продуктивність, ранні огляди вказують на можливість перегріву пристроїв, що може призводити до обмеження потужності під навантаженням, пише PhoneArena.

Особливої уваги заслуговують показники акумуляторів. Хоча енергоефективність нових моделей зросла (до 51 – 55 годин автономної роботи), довговічність самих батарей може розчарувати. Витоки вказують на те, що акумулятори розраховані лише на 1200 циклів заряджання до втрати 20 відсотків ємності, тоді як минулорічні моделі витримували до 2000 циклів. Ємність, як очікується, складе 4300 міліампер-годин для S26, 4900 міліампер-годин для S26 Plus та 5000 міліампер-годин для Ultra, пише ZDNET.

Окрім телефонів, Samsung представить серію навушників Galaxy Buds 4 та Buds 4 Pro. Вони отримають оновлений дизайн із металевими вставками на ніжках, що зробить їх менш схожими на продукцію конкурентів. Модель Pro буде оснащена силіконовими амбушурами для кращої ізоляції.

Значну частину презентації присвятять функціям штучного інтелекту Galaxy AI, включаючи нові можливості для фотографії та генерації зображень завдяки партнерству з Nota AI. Смартфони також матимуть захист від пилу й води за стандартом IP68, що дозволяє занурювати їх у прісну воду на глибину до 3 метрів на час до 30 хвилин.

Скільки це коштуватиме?

Цінова політика в Європі може стати неприємним сюрпризом:

Очікується, що вартість Galaxy S26 стартуватиме від 999 євро за версію на 256 гігабайтів, що на 100 євро дорожче за початкову ціну попередньої моделі.

Galaxy S26 Plus може коштувати від 1249 до 1269 євро.

Найцікавіша ситуація з Galaxy S26 Ultra: базовий варіант збереже ціну минулого року (близько 1449 – 1469 євро), проте моделі з більшим обсягом пам'яті (512 гігабайтів та 1 терабайт) здорожчають на 80 – 140 євро.

Водночас компанія планує залишити традиційні бонуси за попереднє замовлення, такі як безкоштовне подвоєння обсягу пам'яті.

Чого чекати не варто?

На цьогорічному Unpacked не варто очікувати на гнучкі смартфони чи нові годинники, оскільки ці новинки зазвичай залишають для літнього заходу.

Також стало відомо про скасування або відтермінування моделі Galaxy S26 Edge.