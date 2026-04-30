Samsung працює над смартокулярами на базі Android і, за попередніми даними, може випустити їх до кінця року. Попри інтерес до новинки, є серйозні сумніви щодо того, наскільки компанія готова підтримувати цей продукт у довгостроковій перспективі. Про це пише Android police.

Чи повторять смартокуляри Samsung долю попередніх гаджетів?

На ринку вже є сильний конкурент – Ray-Ban Meta, створені у співпраці Meta та бренду Ray-Ban. Ці окуляри поступово розвиваються: отримують оновлення, нові моделі та розширення функцій. Вони є частиною чіткої екосистеми, яка постійно вдосконалюється.

Головна проблема Samsung полягає саме в екосистемі. Компанія має великий портфель пристроїв, але часто не доводить нові категорії до зрілого стану. Прикладом є Samsung Galaxy Ring, який після запуску у 2024 році практично не отримав розвитку – не з’явилося ні нових версій, ні оновлень дизайну.

Схожа ситуація була і з гарнітурою Samsung Gear VR. Вона дебютувала у 2015 році у партнерстві з Oculus, але вже через кілька років підтримка припинилася. До 2020 року компанія повністю закрила сервіси для цього продукту.

Ще один приклад – домашній робот Samsung Ballie, який роками демонстрували на виставках, але так і не випустили. За останніми даними, проєкт могли взагалі скасувати.

Ці випадки створюють враження, що Samsung часто запускає перспективні продукти, але не підтримує їх достатньо довго. Через це користувачі можуть обережно ставитися до нових категорій пристроїв компанії.

Як пише The Verge, партнерство з Google та використання Android XR і Galaxy AI виглядають перспективно, але саме по собі це не гарантує успіху. Важливішим є системний підхід до розвитку продукту – регулярні оновлення, нові моделі та чітка стратегія.

На цьому фоні Ray-Ban Meta виглядають більш привабливо. Вони доступні у різних варіантах оправ, постійно оновлюються, а нові покоління не замінюють старі повністю, а доповнюють лінійку. Це створює відчуття стабільності та розвитку.

Samsung має всі ресурси для створення сильної екосистеми – це видно на прикладі смартфонів Galaxy. Але поза цим сегментом компанія поки не змогла повторити той самий успіх.

Саме тому майбутні смартокуляри можуть опинитися у категорії "ризикованих покупок". Без довгострокової підтримки навіть технологічно цікавий продукт може швидко втратити актуальність, тоді як конкуренти продовжують розвивати свої рішення.