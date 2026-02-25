Цьогоріч компанія зосередилася на інтеграції агентного ШІ для спрощення щоденних завдань назвавши це "ерою персоналізованого ШІ", розповідає 24 Канал.

Що нового в Galaxy S26 і чи виправдане подорожчання?

На презентації Galaxy Unpacked у Палаці витончених мистецтв у Сан-Франциско Samsung представила три нові флагмани: Galaxy S26, S26 Plus і S26 Ultra. Лінійка стала продовженням серії S25, але тепер виробник робить ще більший акцент на штучному інтелекті та інтеграції AI-функцій у повсякденні сценарії.

Ціни зросли на 100

Galaxy S26 стартує від 900 доларів, а S26 Plus – від 1100 доларів. Це на 100 доларів дорожче за попередників. Щодо Ultra то тут залишається лише 200 доларів різниці, адже він коштує 1300 доларів.

Причини підвищення офіційно не пояснюються – серед можливих факторів мита або дефіцит оперативної пам'яті. Водночас Samsung пропонує низку передзамовлень із бонусами, щоб частково компенсувати різницю в ціні. Попереднє замовлення вже відкрите, а продажі стартують 11 березня.

Дизайн: базова модель стала більшою

Galaxy S26 отримав оновлений дизайн і трохи підріс. Дисплей збільшився з 6,2 до 6,3 дюйма. Корпус став трохи вищим і ширшим, але товщина залишилася майже незмінною – 7,2 мм. Смартфон відчувається більшим завдяки екрану, але не став масивним.

S26 Plus зберіг 6,7-дюймову панель, як і торішня модель. Усі три версії доступні в кольорах cobalt violet, white, sky blue та black.



Кольори серії Galaxy S26 / Фото Samsung

Акумулятор: більше ємності в базовій версії

Galaxy S26 отримав батарею на 4 300 мАг проти 4 000 мАг у попередника. S26 Plus зберіг акумулятор на 4900 мАг. У попередньому поколінні автономність була на рівні конкурентів, але без рекордів. Тепер Samsung розраховує на кращу витривалість завдяки збільшеній ємності та новому процесору.

S26 підтримує 25-ватну дротову зарядку та 15-ватну бездротову. У версії Plus – 45 Вт дротової та 20 Вт бездротової. Вбудованих магнітів для аксесуарів немає – компанія пояснює це бажанням зберегти тонкий корпус. Натомість доступні чохли з магнітною підтримкою.

Камери: ті ж сенсори, але більше AI

Залізо камер залишилося без змін:

50 Мп основна камера

13 Мп ультраширококутна

10 Мп телефото з 3-кратним зумом

Для базового S26 це очікуване рішення. Але для S26 Plus за 1100 доларів така конфігурація виглядає менш переконливо на тлі конкурентів на кшталт iPhone 17 Pro. Найкраща камера традиційно залишається в Ultra.

Головний акцент – програмні можливості:

Advanced Selfie покращує тон і текстуру шкіри за допомогою машинного навчання.

покращує тон і текстуру шкіри за допомогою машинного навчання. Photo Assist дозволяє змінювати фон, колір одягу або інші елементи зображення через AI-запити.

дозволяє змінювати фон, колір одягу або інші елементи зображення через AI-запити. Horizontal Lock під час відеозйомки в горизонтальному режимі фіксує лінію горизонту навіть при активному русі або обертанні смартфона на 360 градусів.

Процесор і "AI скрізь"

Усі три моделі працюють на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Версія "for Galaxy" означає оптимізацію під Galaxy AI – зокрема для камер і обробки зображень.

Samsung прямо заявляє, що в нових смартфонах "AI скрізь". Третє покоління Galaxy AI орієнтоване на спрощення повсякденних завдань.

Серед прикладів – інтеграція з Uber. Достатньо затиснути бічну кнопку і сказати: "Замов мені Uber до аеропорту". Смартфон відкриє вікно з мінімальною версією застосунку, де можна підтвердити поїздку та оплату. Процес можна перехопити вручну в будь-який момент.

Інші можливості Galaxy AI

Creative Studio – створення стікерів із фото, запрошень і листівок.

– створення стікерів із фото, запрошень і листівок. Audio Eraser – видалення фонового шуму у відео, зокрема в Netflix, YouTube та Instagram.

– видалення фонового шуму у відео, зокрема в Netflix, YouTube та Instagram. Document Scanner – автоматичне розпізнавання документів у камері з видаленням тіней і згинів.

– автоматичне розпізнавання документів у камері з видаленням тіней і згинів. Now Nudge – контекстні підказки прямо в клавіатурі. Circle to Search – пошук кількох об’єктів одночасно на екрані.

– контекстні підказки прямо в клавіатурі. Circle to Search – пошук кількох об’єктів одночасно на екрані. Bixby – отримав підтримку LLM для більш природного спілкування.

– отримав підтримку LLM для більш природного спілкування. Call Screening – відповідає на дзвінки з невідомих номерів.

– відповідає на дзвінки з невідомих номерів. Scam Detection – попереджає про потенційне шахрайство під час розмови.

Базовий Galaxy S26 виглядає найбільш збалансованим варіантом, хоча нова ціна дещо змінює сприйняття.

S26 Plus більше схожий на версію 2.0 торішньої моделі, ніж на радикальне оновлення, а його цінник ставить його в один ряд із конкурентами з потужнішими камерами.

Технічні характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, S26 Ultra