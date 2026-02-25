В этом году компания сосредоточилась на интеграции агентного ИИ для упрощения ежедневных задач назвав это "эрой персонализированного ИИ", рассказывает 24 Канал.

Что нового в Galaxy S26 и оправдано ли подорожание?

На презентации Galaxy Unpacked во Дворце изящных искусств в Сан-Франциско Samsung представила три новых флагмана: Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra. Линейка стала продолжением серии S25, но теперь производитель делает еще больший акцент на искусственном интеллекте и интеграции AI-функций в повседневные сценарии.

Цены выросли на 100

Galaxy S26 стартует от 900 долларов, а S26 Plus – от 1100 долларов. Это на 100 долларов дороже предшественников. По Ultra то остается только 200 долларов разницы, ведь он стоит 1300 долларов.

Причины повышения официально не объясняются – среди возможных факторов пошлины или дефицит оперативной памяти. В то же время Samsung предлагает ряд предзаказов с бонусами, чтобы частично компенсировать разницу в цене. Предварительный заказ уже открыт, а продажи стартуют 11 марта.

Дизайн: базовая модель стала больше

Galaxy S26 получил обновленный дизайн и немного подрос. Дисплей увеличился с 6,2 до 6,3 дюйма. Корпус стал немного выше и шире, но толщина осталась почти неизменной – 7,2 мм. Смартфон ощущается больше благодаря экрану, но не стал массивным.

S26 Plus сохранил 6,7-дюймовую панель, как и прошлогодняя модель. Все три версии доступны в цветах cobalt violet, white, sky blue и black.



Цвета серии Galaxy S26 / Фото Samsung

Аккумулятор: больше емкости в базовой версии

Galaxy S26 получил батарею на 4 300 мАч против 4 000 мАч у предшественника. S26 Plus сохранил аккумулятор на 4900 мАч. В предыдущем поколении автономность была на уровне конкурентов, но без рекордов. Теперь Samsung рассчитывает на лучшую выносливость благодаря увеличенной емкости и новому процессору.

S26 поддерживает 25-ваттную проводную зарядку и 15-ваттную беспроводную. В версии Plus – 45 Вт проводной и 20 Вт беспроводной. Встроенных магнитов для аксессуаров нет – компания объясняет это желанием сохранить тонкий корпус. Зато доступны чехлы с магнитной поддержкой.

Камеры: те же сенсоры, но больше AI

Железо камер осталось без изменений:

50 Мп основная камера

13 Мп ультраширокоугольная

10 Мп телефото с 3-кратным зумом

Для базового S26 это ожидаемое решение. Но для S26 Plus за 1100 долларов такая конфигурация выглядит менее убедительно на фоне конкурентов вроде iPhone 17 Pro. Лучшая камера традиционно остается в Ultra.

Главный акцент – программные возможности:

Advanced Selfie улучшает тон и текстуру кожи с помощью машинного обучения.

улучшает тон и текстуру кожи с помощью машинного обучения. Photo Assist позволяет менять фон, цвет одежды или другие элементы изображения через AI-запросы.

позволяет менять фон, цвет одежды или другие элементы изображения через AI-запросы. Horizontal Lock во время видеосъемки в горизонтальном режиме фиксирует линию горизонта даже при активном движении или вращении смартфона на 360 градусов.

Процессор и "AI везде"

Все три модели работают на Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Версия "for Galaxy" означает оптимизацию под Galaxy AI – в частности для камер и обработки изображений.

Samsung прямо заявляет, что в новых смартфонах "AI везде". Третье поколение Galaxy AI ориентировано на упрощение повседневных задач.

Среди примеров – интеграция с Uber. Достаточно зажать боковую кнопку и сказать: "Закажи мне Uber до аэропорта". Смартфон откроет окно с минимальной версией приложения, где можно подтвердить поездку и оплату. Процесс можно перехватить вручную в любой момент.

Другие возможности Galaxy AI

Creative Studio – создание стикеров из фото, приглашений и открыток.

– создание стикеров из фото, приглашений и открыток. Audio Eraser – удаление фонового шума в видео, в частности в Netflix, YouTube и Instagram.

– удаление фонового шума в видео, в частности в Netflix, YouTube и Instagram. Document Scanner – автоматическое распознавание документов в камере с удалением теней и сгибов.

– автоматическое распознавание документов в камере с удалением теней и сгибов. Now Nudge – контекстные подсказки прямо в клавиатуре. Circle to Search – поиск нескольких объектов одновременно на экране.

– контекстные подсказки прямо в клавиатуре. Circle to Search – поиск нескольких объектов одновременно на экране. Bixby – получил поддержку LLM для более естественного общения.

– получил поддержку LLM для более естественного общения. Call Screening – отвечает на звонки с неизвестных номеров.

– отвечает на звонки с неизвестных номеров. Scam Detection – предупреждает о потенциальном мошенничестве во время разговора.

Базовый Galaxy S26 выглядит наиболее сбалансированным вариантом, хотя новая цена несколько меняет восприятие.

S26 Plus больше похож на версию 2.0 прошлогодней модели, чем на радикальное обновление, а его ценник ставит его в один ряд с конкурентами с мощными камерами.

Технические характеристики Samsung Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, S26 Ultra