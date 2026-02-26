После анонса нового флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra в соцсетях начались бурные обсуждения новой фишки безопасности флагмана – Privacy Display. Функция действительно удивляет и вызывает "вау эффект", чего уже давно не было во время анонсов смартфонов. 24 Канал разобрался в том, как именно работает Privacy Display и мы объясним в чем его инновационность.

Смотрите также Samsung Galaxy S26 Ultra меняет правила игры для флагманов: что нам показали на презентации

Как работает Privacy Display в Galaxy S26 Ultra?

Samsung представила Privacy Display как эксклюзивную функцию для Samsung Galaxy S26 Ultra. И речь идет не о программном фильтре или пленке, а о полностью аппаратном решении, встроенное непосредственно в дисплей на уровне пикселей.

Разработкой этой технологии занималось подразделение Samsung Display. Если описывать принцип работы Privacy Display коротко, то функция использует узкие пиксели и специальное управление рассеиванием света. На практике это работает так: если смотреть на экран прямо, изображение остается полностью четким. Но под углом дисплей резко затемняется – настолько, что выглядит почти выключенным для стороннего наблюдателя.



Под углом на экране вообще ничего не видно / Коллаж 24 Канала / Фото The Verge

В отличие от антишпионского защитного стекла, Privacy Display можно мгновенно включить или выключить через панель быстрых настроек. К тому же эту функцию можно тонко настраивать и кастомизировать – в параметрах доступна возможность активации по паролю, графическим ключом или PIN-кодом, а также автоматическое включение при работе с конкретными приложениями, например корпоративной почтой.

Кроме того, функция имеет два режима:

Maximum Privacy Protection – полностью скрывает экран при просмотре под углом сверху, снизу или сбоку. Это выглядит, как на фото выше – экран практически темный и разглядеть любую информацию не реально.

– полностью скрывает экран при просмотре под углом сверху, снизу или сбоку. Это выглядит, как на фото выше – экран практически темный и разглядеть любую информацию не реально. Partial Screen Privacy – затемняет только шторку уведомлений. В этом сценарии пользователь видит уведомления, но посторонние не могут прочитать текст окна.



Вот как выглядит Partial Screen Privacy / Скриншот 24 Канала из видео Samsung

Во время демонстрации на презентации Galaxy Unpacked 2026 экран действительно становился нечитаемым сбоку. При этом при прямом использовании разницы в отображении заметно не было – опыт работы оставался привычным.

Как это реализовано "под капотом"?

Еще в 2024 году подразделение Samsung Display представило технологию под названием Flex Magic Pixel. Именно она стала основой для Privacy Display, которую впоследствии доработали и адаптировали для серийного смартфона.

Решение базируется на особенностях AMOLED-панелей. Такие экраны с активной матрицей органических светодиодов (Active-Matrix Organic Light Emitting Diode) имеют подсветку на уровне каждого отдельного пикселя, что позволяет очень точно управлять светом, который они излучают, объясняет T3.

В случае Privacy Display используется более сложная схема: сочетание широких и узких световых элементов, расположенных в шахматном порядке. Система может определять, какой тип подсветки активен – один или оба – и таким образом регулировать видимость изображения под острыми углами.



Прямое освещение и широкое освещение пикселей / Фото Samsung

Немного больше технического объяснения

До активации режима приватности все слои дисплея имеют одинаковый показатель преломления. Свет проходит сквозь них без помех, поэтому изображение хорошо видно даже под углом.

После включения Privacy Mode на жидкокристаллический слой подается напряжение, и его оптические свойства мгновенно меняются. Из-за этого "проявляется" микроскопическая дифракционная структура – своеобразная решетка, работающая как крошечные жалюзи и свет направляется прямо на того, кто держит смартфон в руке.

Лучи, которые пытаются выйти под широким углом влево или вправо, проходя сквозь эту структуру, меняют траекторию. Другими словами, их направление принудительно искривляется еще до того, как свет покидает экран.



Лучи направляются прямо на зрителя / Фото Samsung

После этого свет попадает на верхнюю оптическую структуру – систему микропризмы или микролинз.

Что видит владелец смартфона. Лучи, идущие прямо вперед, беспрепятственно проходят сквозь оптическую систему. Более того, их угол выхода дополнительно "сжимается". Благодаря этому при прямом наблюдении изображение остается четким и ярким, но эффективный угол обзора становится очень узким.

Лучи, идущие прямо вперед, беспрепятственно проходят сквозь оптическую систему. Более того, их угол выхода дополнительно "сжимается". Благодаря этому при прямом наблюдении изображение остается четким и ярким, но эффективный угол обзора становится очень узким. Что видит наблюдатель. Лучи, направленные под большим углом, сталкиваются с призматическими склонами в невыгодной геометрии. Из-за разницы показателей преломления между слоями они не могут пройти наружу. Часть света искажается, часть – полностью отражается обратно внутрь дисплея. В результате для человека сбоку экран выглядит темным или почти черным.

В итоге при наблюдении сбоку свет не рассеивается достаточно, поэтому экран выглядит темным – почти так, будто на него наклеена физическая защитная пленка с эффектом приватности.

Как работает Privacy Display – смотрите видео:

Samsung пока не уточнила, появится ли Privacy Display в других моделях. Сейчас она доступна только в версии Ultra. В то же время все смартфоны серии S26 получили дополнительные инструменты защиты.

Другие функции безопасности линейки Galaxy S26

Большинство новых функций безопасности в смартфонах Samsung работают на базе системы безопасности Knox. В частности, Knox Vault изолированно хранит персональные данные и биометрическую информацию – подобно сопроцессору безопасности Google Titan M2 в устройствах Google.

Устройства также получили другие функции приватности:

Call Screening – анализирует входящие звонки и помогает определить, кто звонит.

– анализирует входящие звонки и помогает определить, кто звонит. Privacy Alerts сообщает если приложения пытаются – сообщает, если приложения пытаются получить доступ к данным без разрешения.

– сообщает, если приложения пытаются получить доступ к данным без разрешения. Private Album – отдельная галерея с блокировкой для фото и изображений.

Новые ИИ-функции также работают с дополнительной защитой. Personal Data Engine шифрует персональную информацию и хранит ее в Knox Vault. Именно так работают инструменты вроде Now Nudge, где ИИ на устройстве анализирует переписку, чтобы предлагать действия, но данные остаются защищенными.

Samsung позиционирует Galaxy S26 как линейку с усиленным фокусом на приватности – как для защиты экрана в публичных местах, так и для контроля персональной информации при работе с ИИ.