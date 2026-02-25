Кроме защиты приватности, новинка получила обновленный дизайн без острых углов, мощный процессор Snapdragon 8 Elite и продвинутые инструменты искусственного интеллекта для повседневных задач, рассказывает 24 Канал.

Как работает Приватный дисплей нового флагмана?

Технология Privacy Display в Galaxy S26 Ultra не стала настоящей неожиданностью, ведь утечки о ней появлялись раньше. Это не обычная защитная пленка, а полноценное аппаратное решение. Дисплей имеет два набора пикселей: одни направляют свет прямо на пользователя, другие – в стороны.



Samsung анонсировала Privacy Display / Скриншот 24 Канала

Когда вы активируете режим приватности, "боковые" пиксели выключаются. Для владельца экран выглядит почти как обычно, а вот для человека, стоящего рядом, изображение становится очень тусклым и нечитабельным из-за резкого снижения контрастности.

Galaxy S26 Ultra Privacy Display / Фото The Verge

Samsung добавила множество вариантов персонализации этой функции. Пользователь может настроить систему так, чтобы защита включалась только при появлении уведомлений в верхней части экрана, при вводе PIN-кода или в конкретных приложениях.

Благодаря интеграции со "Сценариями", Privacy Display может автоматически выключаться, когда вы приходите домой, и активироваться на улице. Важно, что эффект работает одинаково эффективно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении устройства.

Какие другие изменения получил Galaxy S26 Ultra?

Внешне Galaxy S26 Ultra заметно изменился, окончательно отказавшись от наследия линейки Note. Корпус стал тоньше (7,9 мм против 8,2 мм у предшественника) и легче – 214 граммов вместо 218. Такого результата достигли в частности благодаря возвращению к использованию алюминия вместо титана. Углы смартфона теперь имеют такое же закругление, как у базовых моделей S26 и S26+, что делает дизайн всей серии единым.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото The Verge

Камеры также получили аппаратный апгрейд. Основной модуль на 200 Мп и 50-мегапиксельный телеобъектив с 5-кратным зумом теперь оснащены светосильными линзами – f/1.4 и f/2.9 соответственно. Это позволит сенсорам улавливать больше света, что критически важно для качества ночных снимков.

Программная часть сосредоточена на искусственном интеллекте. В галерее появилось редактирование фото с помощью естественного языка, а помощник Google Gemini теперь может самостоятельно выполнять сложные задачи, например, вызвать такси Uber в фоновом режиме.

Добавились и полезные мелочи: подсказки в клавиатуре Now Nudge, распознавание телефонных мошенников и обновленный Bixby, который лучше понимает человеческую речь при поиске настроек в меню.

Сердцем всех моделей S26 Ultra стал специально оптимизированный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5. Несмотря на дефицит компонентов и инфляцию, Samsung сохранила стартовую цену на уровне 1299 долларов за версию с 256 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти.