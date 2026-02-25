Какие характеристики выделяют S26 Ultra?

Несмотря на узнаваемый внешний вид, устройство получило несколько уникальных технологических решений, которые ранее не встречались в индустрии мобильных гаджетов. Пользователям предлагают оценить баланс между изяществом корпуса и внутренней мощностью, пишет 24 Канал.

Наиболее обсуждаемой особенностью Galaxy S26 Ultra стала технология Privacy Display. Это не просто защитная пленка, а интегрированная в экран функция, которая работает на уровне пикселей. Она автоматически распознает конфиденциальные зоны в приложениях, например, оповещения или банковские операции, и делает их невидимыми для тех, кто смотрит на телефон под углом – например, в транспорте или в кафе.

Как работает "дисплей конфиденциальности": смотрите видео

Пользователи могут выбрать стандартный или максимальный уровень приватности, хотя последний может несколько повлиять на контрастность изображения. Эта функция доступна исключительно в модели Ultra.



На этом фото экран включен / Фото PhoneArena



Samsung Galaxy S26 Ultra может затемнить как весь экран, так и отдельную область / Фото 9to5google

Дизайн смартфона претерпел эволюционные изменения: корпус стал рекордно тонким – всего 7,9 миллиметра, что значительно меньше по сравнению с предыдущими поколениями. Вес устройства составляет 214 граммов, что делает его легче некоторых главных конкурентов на рынке, пишет PhoneArena.

Экран с диагональю 6,9 дюйма Dynamic AMOLED получил закругленные углы для более удобного держания в руке и поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Герц.



Экран Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото PhoneArena

Аппаратная часть базируется на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, адаптированном специально для устройств Galaxy. Смартфон предлагает от 12 до 16 гигабайт оперативной памяти и накопитель объемом до 1 терабайта.

Для стабильной работы под нагрузкой Samsung внедрила новую испарительную камеру, которая на 20 процентов эффективнее отводит тепло.

Аккумулятор остался емкостью 5 000 миллиампер-часов, однако теперь он поддерживает быструю зарядку мощностью до 60 Ватт, что позволяет зарядить устройство до 75 процентов за 30 минут.

Камеры

Камеры смартфона получили существенное обновление светосилы. Главный сенсор на 200 мегапикселей теперь имеет апертуру f/1.4, что позволяет захватывать на 50 процентов больше света по сравнению с предыдущей моделью. Это значительно улучшает качество съемки ночью и позволяет получать четкие кадры без лишних шумов.



Блок камер получил небольшой редизайн и теперь окружен островком / Фото PhoneArena

Кроме основной камеры, система включает ультраширокий объектив на 50 мегапикселей и два телеобъектива с оптическим приближением 3 и 5 раз.

Фронтальная камера на 12 мегапикселей теперь лучше обрабатывает текстуру кожи и волос благодаря новым алгоритмам искусственного интеллекта.



Samsung Galaxy S26 Ultra / Фото PhoneArena

Хотя больших сенсоров мы и не увидели, Samsung решила оснастить 200-мегапиксельный основной и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсоры более широкими диафрагмами. Компания отметила, что благодаря этим изменениям основная камера получает на 47% больше света, а телеобъектив с большим фокусным расстоянием – на 37% больше. Эти изменения соответствуют общей цели Samsung – обеспечить лучшее качество съемки в условиях низкой освещенности.

Благодаря этим изменениям Samsung ожидает, что камера Galaxy S26 Ultra сможет более интеллектуально обрабатывать изображения в условиях низкой освещенности, отмечает 9to5google. Компания по-прежнему использует искусственный интеллект для работы своего набора функций "ночной фотографии", удаляя визуальный шум с фотографий и видео, снятых каждым объективом, путем нацеливания на специфические для объектива и фокусного расстояния шаблоны шума. Хорошая новость заключается в том, что это целевое устранение шума будет работать на любом устройстве Galaxy S26.

В функциях, связанных с видео, Galaxy S26 Ultra предлагает нечто новое под названием "Super Steady". Эта функция работает с помощью данных гироскопа и акселерометра в режиме реального времени для фиксации горизонта. Samsung утверждает, что благодаря этому S26 Ultra предлагает пользователям лучший опыт во время съемки динамических сцен.

Если такие съемки требуют значительного редактирования, Galaxy S26 Ultra предлагает возможность записи в кодеке APV. В дополнение к профессиональному кодеку, представленного в предыдущей модели, APV сохраняет качество видео при многократном редактировании. Это дополнительная поддержка для более профессионального экспорта.

Galaxy S26 Ultra будет использовать инструменты Galaxy AI для редактирования фотографий, как и предыдущая версия. Ожидается, что с обновлением One UI 8.5, которое дебютирует на новом телефоне, появятся новые функции.

Операционная система и программные фишки

Программная оболочка One UI 8.5 сосредоточена на функциях искусственного интеллекта под общим названием Now.

Функция Now Nudge предоставляет контекстные советы, например, предлагая свободное время в календаре при обсуждении планов в чате.

Now Brief создает персонализированные итоги дня на основе сообщений пользователя.

Также обновился инструмент Circle to Search, который теперь может распознавать несколько объектов одновременно, например, отдельные элементы одежды на человеке.

Цена и доступность

Цена Galaxy S26 Ultra осталась на уровне 1 299 долларов за базовую модель, тогда как младшие версии S26 и S26+ подорожали и теперь стоят от 899 долларов и 1 099 долларов соответственно.

В Украине цены смартфонов колеблются от 65 000 – 74 000 гривен, согласно данным на сайте samsungshop.com.ua.

Смартфоны будут доступны в нескольких цветах, среди которых фиолетовый, голубой, белый и черный, а также эксклюзивные серебристый и розовое золото для заказов на официальном сайте.

Официальный старт продаж запланирован на 11 марта 2026 года.



Серия Samsung Galaxy S26 / Фото Samsung