Apple провела нетипичное мероприятие в горах Колорадо, пригласив группу блогеров протестировать новые iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 и Apple Watch Ultra 3 во время походов и бега. Событие стало частью маркетинговой кампании компании, а не анонсом новых устройств.

Apple организовала особую встречу для влиятельных лиц в Колорадо, чтобы в реальных условиях продемонстрировать возможности своих последних гаджетов – iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 и Apple Watch Ultra 3. Участников ждали активности на свежем воздухе, среди которых групповые походы, трейловый бег и испытания техники в горной местности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors.

Смотрите также Apple обновила MagSafe после жалоб на царапины iPhone 17

Почему Apple собрала блогеров в горах Колорадо?

Когда информация о событии только появилась, пользователи предполагали, что это связано с октябрьским обновлением линейки продуктов Apple. Ожидалось, что компания покажет новые iPad Pro с чипами M5 и обновленный Vision Pro. Однако впоследствии выяснилось, что встреча в Колорадо не имеет к этому никакого отношения. Вместо этого событие стало продолжением рекламной кампании после осенней презентации iPhone 17.

Фотограф Джонни Хоук поделился в соцсети X (Twitter) приглашением от Apple. В нем компания поблагодарила за участие и прислала рюкзак с логотипом бренда и металлическую флягу – своеобразный “набор выживания” для путешествия.

По словам Хоука, Apple пригласила его протестировать устройства в экстремальных условиях – проверить работу камеры, автономность часов и качество звука наушников во время физической активности.

Подобные мероприятия компания проводила и раньше, однако обычно они происходили в крупных городах, таких как Нью-Йорк. На этот раз Apple решила изменить подход и сделать акцент на естественном окружении, что соответствует имиджу выносливых устройств для активного образа жизни.

Почему iPhone 18 в следующем году не будет?

Apple может отойти от привычной осенней презентации всех моделей iPhone. По новым слухам, компания рассматривает возможность разделить запуск линейки iPhone 18, что может изменить устоявшийся график выхода новых смартфонов. Часть устройств может появиться с опозданием, нарушив многолетнюю традицию.

Вместо привычного осеннего анонса, компания якобы планирует разделить линейку на два события: Осенью 2026 года мир увидит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, обновленный iPhone Air 2 и, возможно, долгожданный складной iPhone. А вот стандартная, базовая модель iPhone 18 в этом списке отсутствует. Предполагается, что ее дебют, вместе со слухами о модели iPhone 18e, перенесут на весну 2027 года.