Apple разрабатывает новый инструмент искусственного интеллекта для Siri, который позволит голосовому ассистенту работать как веб-поиск. Система под названием World Knowledge Answers может появиться уже в следующем году и станет ответом компании на рост популярности ChatGPT и других AI-сервисов.

Apple работает над системой под кодовым названием World Knowledge Answers, которую интегрируют в Siri. Ее главная задача – отвечать на сложные вопросы, требующие интернет-поиска, фактически превращая голосового ассистента в полноценный "answer engine". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Сейчас Siri не может самостоятельно обрабатывать подобные запросы и передает их в ChatGPT. Такая интеграция появилась вместе с запуском Apple Intelligence в прошлом году. Однако в будущем Apple планирует сделать этот процесс независимым и расширить его – новый инструмент может появиться также в Safari и Spotlight.

Ожидается, что обновленная система сможет работать как с текстом, так и с визуальными материалами, а также будет иметь функцию обобщения информации – подобно Google AI Overviews. Это позволит пользователям быстрее получать нужные данные без перехода на сторонние сервисы.

Apple пока уступала конкурентам в сфере ИИ. Microsoft уже интегрировала Copilot в свои продукты, Google развивает Gemini, а ChatGPT и Perplexity закрепились как популярные инструменты поиска ответов. Однако компания из Купертино стремится наверстать отставание.

Помимо World Knowledge Answers, Apple работает и над более масштабным проектом - новой версией Siri на базе большой языковой модели. В компании неофициально называют это "AI brain transplant" или LLM Siri, релиз которой может состояться в 2026 году.

Проблемы Apple и ИИ

Этот год производитель iPhone начал с одним из худших показателей среди так называемой "Великолепной семерки" (список самых дорогих компаний в мире). Акции Apple упали на 15%. Хуже ситуация только у Tesla, акции которой упали на 20%.

Apple, в отличие от конкурентов, не торопится внедрять трендовое ИИ в свои технологии. Все это заставляет пользователей и инвесторов реагировать негативно.

Незавершенная стратегия в сфере искусственного интеллекта остается самой большой проблемой, но мы считаем, что у Apple еще есть примерно полтора года, чтобы предложить убедительное решение,

– считает аналитик TD Cowen Криш Санкар.

В 2024 году Apple сделала первую попытку реабилитироваться и интегрировать ИИ в свои гаджеты. Компания представила так называемую технологию Apple Intelligence (АІ). Однако пользователям доступны на сегодня только второстепенные функции – обобщение электронных писем и текстовых сообщений, генерирование эмодзи, и обновленный визуальный дизайн голосового помощника Siri. Однако доступ к более прогрессивным технологиям ИИ и улучшенная Siri будут возможны только в 2026 году.

Несмотря на отставание в ИИ, нынешняя финансовая ситуация в Apple является не худшей. Главный ее продукт, iPhone, до сих пор хорошо продается. А доход от сервисов услуг, как подписка на облако или стриминг, должен вырасти примерно на 11% до 26,8 миллиарда долларов.

Попытка догнать конкурентов

Пока Microsoft, Google и другие технологические гиганты щеголяют своими инвестициями в огромные дата-центры с Nvidia-чипами, Apple предпочитает держать паузу и не раскрывает деталей своей стратегии в сфере ИИ. И колеблется между тем, чтобы разработать собственную ИИ-систему, или купить уже готовое решение.

Стимулом двигаться быстрее выступает также сотрудничество OpenAI с легендарным дизайнером Джонни Айвом, который в свое время создал дизайн iPhone, MacBook и Apple Watch. Теперь OpenAI купила у него стартап за 6,5 миллиарда долларов и он будет работать вместе с Сэмом Альтманом над новыми AI-устройствами. Хотя их продукт может появиться на рынке не раньше 2026 года, уже сам факт такого союза вызывает беспокойство.

"Apple должна быть более агрессивной в гонке искусственного интеллекта", – считает аналитик Лаура Мартин. Она говорит, что Apple отстает от конкурентов, включая Google, на один-два года в сфере искусственного интеллекта.

Поэтому, чтобы сократить расстояние от конкурентов, Apple провела внутренние обсуждения. Там в частности рассматривалась возможность приобрести французский AI-стартап Mistral, а также компанию Perplexity.

Недавно Perplexity завершила инвестиционный раунд, который принес ей оценку в 14 миллиардов долларов. Приобретение этого стартапа стало бы самой дорогой покупкой в истории Apple. На сегодня крупнейшей сделкой компании остается поглощение Beats за 3 миллиарда долларов в 2014 году.

Интересный факт! Французский стартап Mistral AI стоит около 10 миллиардов долларов.

Большое внимание к приватности своих пользователей стало препятствием для Apple. Ее конкуренты годами хранили ряд частной информации о своих пользователях. Которую теперь могут использовать для тренировки своих ИИ-моделей. Apple не хранит такого количества данных. Поэтому, самым простым способом действительно будет приобретение многомиллиардного ИИ-стартапа, который имеет уже свою базу данных.