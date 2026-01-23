Apple готовит умное ИИ-устройство в формате пина размером с AirTag

Apple работает над новым носимым устройством с элементами искусственного интеллекта в формате пина, по размеру близкого к AirTag. Проект находится на ранней стадии, но компания уже определила ключевые характеристики и возможные сроки запуска.

Apple разрабатывает тонкое круглое устройство в корпусе из алюминия и стекла, которое по габаритам почти соответствует AirTag, но немного толще. Компания рассматривает возможность выпуска этого носимого гаджета не ранее 2027 года, хотя проект все еще может быть отменен. Об этом сообщает The Information.

Смотрите также Apple полностью трансформирует Siri: ассистент получит новые функции и заменит ChatGPT

Станет ли AI-пин новым форматом для Apple?

Ожидается, что пин будет иметь две камеры на передней части – стандартную и широкоугольную. Они предназначены для съемки фото и видео окружающей среды и людей рядом с пользователем. Также устройство получит три микрофона для записи звуков вокруг, встроенный динамик и физическую кнопку на одном из краев.

Для питания Apple планирует использовать магнитную индуктивную зарядку, подобную той, что применяется в Apple Watch. По замыслу инженеров, пин должен оставаться максимально компактным, чтобы его можно было носить как аксессуар, а не отдельный большой гаджет.

В материале также отмечается, что Apple стремится опередить OpenAI, которая, по слухам, готовит собственное носимое AI-устройство с запуском в 2026 году. Параллельно Motorola работает над AI-компаньоном Project Maxwell, похожим по идее на Humane AI Pin, однако сроки его выхода пока не названы.

Как пишет Mobile syrup, опыт Humane показывает риски такого формата. Стартап, основанный бывшими сотрудниками Apple, в 2024 году не смог достичь успеха со своим AI Pin и, по сообщениям, продал менее 10 тысяч устройств. Среди проблем называли медленную работу, слабую автономность и ограниченную полезность проектора.

Apple, вероятно, не планирует использовать проектор в своем пине, что может упростить конструкцию и уменьшить энергопотребление. На фоне этого компания также активно пересматривает свою AI-стратегию: появлялась информация о партнерстве с Google для использования Gemini как основы Siri и о планах заменить интерфейс Siri на чатбот в iOS 27.

Почему у Apple серьезные проблемы с дефицитом материалов?

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта начало влиять и на Apple. Компания столкнулась с трудностями в поставках ключевого материала для чипов, который используется в iPhone и других устройствах, из-за глобального дефицита и ограниченных производственных мощностей. Apple имеет проблемы с обеспечением достаточных объемов высококачественного стекловолокнистого полотна, которое является критически важным компонентом для печатных плат и подложек чипов. Этот материал широко применяется в смартфонах iPhone и других устройствах компании.

Сложность заключается в том, что самые современные типы такого стекловолокна почти полностью производит одна компания – японская Nitto Boseki, также известная как Nittobo. Ранее Apple начала использовать премиальные материалы этого производителя еще до резкого роста спроса на чипы для искусственного интеллекта. Однако теперь ситуация изменилась. Как отмечает MacRumours, из-за активного развития ИИ крупные технологические компании, в частности Nvidia, Google, Amazon, AMD и Qualcomm, также перешли на продукцию Nittobo. Это создало дополнительную нагрузку на производственные мощности поставщика и усилило конкуренцию за ограниченные ресурсы.