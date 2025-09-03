Недавно обнаруженный астероид размером с автобус вскоре пролетит на относительно близком расстоянии от Земли. Это космическое тело имеет уникальную орбиту, благодаря которой его следующее подобное сближение с нашей планетой произойдет почти ровно через столетие.

Что известно об этом астероиде и стоит ли нам волноваться?

Астероид, получивший название 2025 QV5, впервые заметили астрономы только 24 августа 2025 года. Его размеры довольно скромные по космическим меркам: диаметр составляет около 11 метров, что сопоставимо с длиной автобуса. Несмотря на небольшие габариты, он движется с огромной скоростью, превышающей 22 400 километров в час, пишет 24 Канал со ссылкой на Live Science.

Ближе всего к Земле это космическое тело подлетит 3 сентября, пройдя на расстоянии примерно 805 000 километров. Чтобы понять масштаб, стоит отметить, что это примерно вдвое дальше, чем расстояние от нашей планеты до Луны. Из-за такой значительной дистанции и небольшого размера астероид не классифицируется как "потенциально опасный". Даже если бы его траектория пересеклась с Землей, большая часть его массы сгорела бы в атмосфере, не нанеся вреда.

Траектория движения 2025 QV5 является почти круговой орбитой вокруг Солнца, которую он преодолевает за 359,4 дня. В течение этого времени астероид курсирует между орбитами Земли и Венеры, испытывая на себе гравитационное воздействие обеих планет. Именно эта особенность делает его столкновение с Землей крайне маловероятным.



Орбита 2025 QV5 вокруг Солнца проходит вблизи Земли и Венеры / Фото NASA/JPL

Однако, этот космический камень вызвал интерес у ученых. Он был внесен в список объектов для наблюдения с помощью радарного телескопа Голдстоун в Калифорнии, специализирующегося на отслеживании и визуализации околоземных астероидов.

Он вернется

В течение следующего столетия 2025 QV5 еще несколько раз приблизится к Земле, в частности в 2026 и 2027 годах, но эти сближения будут гораздо более отдаленными. Например, следующем году он пролетит на расстоянии 5,3 миллиона километров.

Самое интересное, что следующий раз, когда астероид подойдет к Земле столь же близко, как сейчас, произойдет 4 сентября 2125 года – почти ровно через 100 лет, 1 день и 2 часа после нынешнего пролета. Но и даже тогда, по расчетам, расстояние составит около 1,3 миллиона километров.

Стоит отметить, что эти данные не являются окончательными. Орбитальные траектории астероидов могут меняться. Собирая больше данных о движении 2025 QV5, исследователи смогут уточнить его будущий путь. Кроме того, гравитационные взаимодействия с другими объектами, например, с неизвестными астероидами, также могут изменить его курс.