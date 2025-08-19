Может ли комета излучать свет?

Большинство астрономов склоняются к мнению, что 3I/ATLAS является кометой, которая прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. Однако гарвардский астроном Ави Лёб, хорошо известный своими неординарными теориями относительно предыдущих межзвёздных "гостей", придерживается другой точки зрения. Он все еще не исключает, что этот объект может быть технологическим артефактом, созданным внеземной цивилизацией, пишет 24 Канал.

Смотрите также Между Марсом и Юпитером нашли новую ледяную комету: почему это событие такое особенное

Свои сомнения Лёб подкрепляет данными, полученными с космического телескопа Hubble. Наблюдения показали, что впереди объекта, по направлению его движения к Солнцу, есть сияние, похожее на ком – газопылевого облака, окружающего ядро кометы. Однако, в отличие от обычных комет, у 3I/ATLAS нет никаких признаков яркого хвоста, который должен был бы образовываться с противоположной от Солнца стороны. Это заставило предположить, что пыль испаряется лишь с той стороны объекта, которая повернута к нашей звезде.

Эта аномалия натолкнула Лёба и его коллегу, астрофизика Эрика Кито, на интригующую, хоть и маловероятную, идею: а что, если объект генерирует собственный свет? По их мнению, самое простое объяснение наблюдаемого "резкого профиля яркости" заключается в том, что именно ядро объекта является основным источником света. Если это так, то его реальный размер гораздо меньше, чем считалось ранее, и может быть сопоставим с размерами первых двух межзвездных объектов – Оумуамуа и кометы 2I/Борисова.

Ави Лёб предложил два возможных объяснения этого явления.

Первое – 3I/ATLAS является редким обломком ядра соседней сверхновой, обогащенным радиоактивными материалами, заставляющими его излучать свет. Впрочем, сам ученый считает такой сценарий "очень маловероятным".

Вторая гипотеза значительно смелее: объект может быть космическим кораблем с ядерной силовой установкой. А пыль, вылетающая из его передней части, – это грязь, накопившаяся на поверхности аппарата во время его долгого путешествия между звездами. Лёб признает, что эта версия нуждается в более весомых доказательствах.

Дополнительные подозрения вызывает необычная траектория 3I/ATLAS, что, по мнению Лёба, подрывает теорию о том, что это обычная комета.

К счастью, вскоре у человечества появится уникальная возможность рассмотреть таинственного гостя вблизи. Этой осенью, в октябре 2025 года, 3I/ATLAS пролетит на относительно небольшом, по астрономическим меркам, расстоянии от Марса. Это позволит использовать аппаратуру, уже находящуюся на орбите Красной планеты. Ави Лёб предложил команде камеры HiRISE, установленной на борту Mars Reconnaissance Orbiter, направить ее на объект, и, по его словам, ученые из NASA отреагировали на это предложение одобрительно. Возможно, новые данные помогут наконец-то разгадать загадку происхождения 3I/ATLAS.