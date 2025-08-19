Чи може комета випромінювати світло?

Більшість астрономів схиляються до думки, що 3I/ATLAS є кометою, яка прилетіла до нас з-за меж Сонячної системи. Проте гарвардський астроном Аві Льоб, добре відомий своїми неординарними теоріями щодо попередніх міжзоряних "гостей", дотримується іншого погляду. Він все ще не виключає, що цей об'єкт може бути технологічним артефактом, створеним позаземною цивілізацією, пише 24 Канал.

Свої сумніви Льоб підкріплює даними, отриманими з космічного телескопа Hubble. Спостереження показали, що попереду об'єкта, у напрямку його руху до Сонця, є сяйво, схоже на кому – газопилову хмару, що оточує ядро комети. Однак, на відміну від звичайних комет, у 3I/ATLAS немає жодних ознак яскравого хвоста, який мав би утворюватися з протилежного від Сонця боку. Це змусило припустити, що пил випаровується лише з тієї сторони об'єкта, яка повернута до нашої зірки.

Ця аномалія наштовхнула Льоба та його колегу, астрофізика Еріка Кіто, на інтригуючу, хоч і малоймовірну, ідею: а що, якщо об'єкт генерує власне світло? На їхню думку, найпростіше пояснення спостережуваного "різкого профілю яскравості" полягає в тому, що саме ядро об'єкта є основним джерелом світла. Якщо це так, то його реальний розмір набагато менший, ніж вважалося раніше, і може бути порівнянним з розмірами перших двох міжзоряних об'єктів – Оумуамуа та комети 2I/Борисова.

Аві Льоб запропонував два можливих пояснення цього явища.

Перше – 3I/ATLAS є рідкісним уламком ядра сусідньої наднової, збагаченим радіоактивними матеріалами, що змушують його випромінювати світло. Втім, сам вчений вважає такий сценарій "дуже малоймовірним".

Друга гіпотеза значно сміливіша: об'єкт може бути космічним кораблем з ядерною силовою установкою. А пил, що вилітає з його передньої частини, – це бруд, який накопичився на поверхні апарата під час його довгої подорожі між зорями. Льоб визнає, що ця версія потребує вагоміших доказів.

Додаткові підозри викликає незвичайна траєкторія 3I/ATLAS, що, на думку Льоба, підриває теорію про те, що це звичайна комета.

На щастя, незабаром у людства з'явиться унікальна можливість роздивитися таємничого гостя зблизька. Цієї осені, в жовтні 2025 року, 3I/ATLAS пролетить на відносно невеликій, за астрономічними мірками, відстані від Марса. Це дасть змогу використати апаратуру, що вже перебуває на орбіті Червоної планети. Аві Льоб запропонував команді камери HiRISE, встановленої на борту Mars Reconnaissance Orbiter, спрямувати її на об'єкт, і, за його словами, вчені з NASA відреагували на цю пропозицію схвально. Можливо, нові дані допоможуть нарешті розгадати загадку походження 3I/ATLAS.