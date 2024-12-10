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Комети головного поясу — це відносно малочисельні крижані об'єкти, розташовані в поясі астероїдів між Марсом і Юпітером, хоча зазвичай крижані тіла знаходяться в набагато холодніших зовнішніх регіонах Сонячної системи. Ці комети мають характерні риси, такі як хвости, що тягнуться від Сонця, або розмиті хмари довкола них, спричинені сонячним теплом, що випаровує лід. Перші комети головного поясу були виявлені лише в 2006 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на IOPscience.

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Комети головного поясу належать до ширшої групи об'єктів Сонячної системи, які називаються активними астероїдами, що нагадують комети, але рухаються астероїдними орбітами в теплій внутрішній частині Сонячної системи. До активних астероїдів належать не лише об'єкти з кометоподібною поведінкою, спричиненою випаровуванням льоду, але й ті, чиї пилові хмари та хвости утворюються внаслідок зіткнень або швидкого обертання. Хоча комети головного поясу та активні астероїди залишаються відносно рідкісними, вчені відкривають їх все частіше завдяки вдосконаленню методів спостереження.

У жовтні 2024 року вчені двічі спостерігали активний астероїд 456P/PANSTARRS за допомогою телескопів Magellan Baade і Lowell Discovery Telescope, щоб встановити його статус і, можливо, перекласифікувати його на комету, яка стала би всього чотирнадцятою підтвердженою кометою головного поясу. І тепер їм це нарешті вдалося.

Цей об'єкт – не просто астероїд, який пережив одноразову подію, що змусила його проявити активність один раз, а активне за своєю природою крижане тіло, подібне до інших комет із зовнішньої Сонячної системи,

– сказав Генрі Сьє з Інституту планетарних наук.

Якби активність 456P/PANSTARRS була зумовлена чимось іншим, ніж випаровування льоду, то можна було б очікувати, що її хвіст з'явиться лише один раз випадково. Але в цьому випадку він з'являється багаторазово, коли об'єкт перебуває близько до Сонця. Коли крижаний об'єкт нагрівається, наближаючись до Сонця, починається випаровування льоду, що тягне за собою величезні хвости й хмари пилу, які сяють у сонячному світлі. Коли об'єкт віддаляється від Сонця і охолоджується, активність припиняється.

Спостереження за повторюваною активністю викидів пилу під час зближень із Сонцем наразі вважаються найкращим і найнадійнішим способом ідентифікації комет головного поясу. І 456P/PANSTARRS демонструє ці ознаки.

Сьє каже, що нам поки що відомо дуже мало підтверджених комет головного поясу. Вчені хочуть збільшити їхню відому популяцію, щоб мати чіткіше уявлення про властивості цих об'єктів – наприклад, розміри, тривалість активності та розподіл у поясі астероїдів, – щоб їх можна було краще використовувати для відстеження льоду в Сонячній системі загалом.