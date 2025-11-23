"Падение Икара": астрофотограф снял силуэт скайдайвера на фоне Солнца

Известный астрофотограф Эндрю МакКарти вместе со своим другом, скайдайвером Гейбом Брауном, реализовали сложнейший творческий проект под названием "Падение Икара". На полученном изображении четко видно силуэт человека в свободном падении на фоне раскаленной плазмы нашей звезды.

Этот кадр казался невозможным и требовал безупречного сочетания аэродинамики, пилотирования и физики оптических приборов, объясняет 24 Канал со ссылкой на Space.com.

Смотрите также Соединение Меркурия и Венеры: как увидеть редкое космическое событие в ноябре

С чего все началось?

Идея этого невероятного кадра возникла после того, как МакКарти (Andrew McCarthy) сфотографировал ракету SpaceX Falcon 9 на фоне Солнца, используя водородный альфа-фильтр.



Впечатляющее фото транзита Falcon 9 по Солнцу / Фото Andrew McCarthy

Этот спектр позволяет видеть хромосферу звезды и детали ее магнитных структур. Во время совместной поездки на прыжки с парашютом Эндрю и Гейб задумались: может ли объектом транзита вместо ракеты стать человек? Однако механика такого снимка оказалась значительно сложнее обычной фотографии.

Как удалось сфокусировать телескоп на человеке и Солнце одновременно?

Главной проблемой стала высота Солнца. По словам МакКарти, если бы звезда была слишком высоко, самолет пересек бы ее диск мгновенно, что делает невозможным съемку, объяснил фотограф в видео на канале Cosmic Background Studios. Если же Солнце слишком низко, у скайдайвера не остается запаса высоты для безопасного раскрытия парашюта.

Проведя расчеты, команда нашла идеальный промежуток времени утром, когда светило находится достаточно низко для координации полета, но достаточно высоко для безопасного приземления.

Еще одним вызовом стала оптическая физика. Глубина резкости телескопа означала, что Браун должен был находиться на определенном расстоянии, чтобы выглядеть четким. Если камера сфокусирована на бесконечность (Солнце), объекты, находящиеся ближе чем за несколько километров, будут размытыми. Все расчеты безопасности выполнил сам Гейб, ведь рисковал именно он, а Эндрю взял на себя вычисления фокуса.

Для реализации замысла выбрали высохшее озеро Уилкокс-Плая в Аризоне. Эта огромная плоская территория площадью во много километров обеспечила идеальный обзор. Пилот сверхлегкого самолета ориентировался по бликам солнца от оптики телескопа МакКарти, находившегося на земле в нескольких километрах. Когда линзы начинали "светиться", пилот понимал, что он на правильной линии. Эндрю корректировал его курс, глядя в мониторы.



Фото транзита человека по Солнцу / Фото Andrew McCarthy

Фотограф не снимал весь диск Солнца, а сосредоточился на конкретной активной зоне с петлями плазмы, пятнами и микровспышками. Это был тот самый регион, что вызвал недавние полярные сияния. Чтобы поймать Гейба именно в этом фрагменте, МакКарти использовал двойной метод: более широкий кадр для наведения пилота и узкое кадрирование для финального снимка.

Потребовалось шесть попыток в течение часа. Солнце постоянно поднималось, меняя углы и усложняя задачу. На последнем закате, когда все выстроилось идеально, Эндрю дал команду, и Гейб прыгнул. Силуэт скайдайвера, рассекающего солнечную активность, стал основой работы "Падение Икара". Для создания полного контекста финальное изображение позже дополнили мозаикой из более 100 кадров солнечного диска.

Стоит заметить, что МакКарти давно известен эффектными снимками объектов на фоне космических тел. Он фиксировал транзит МКС Солнцем и поверхностью Луны, а также немало других впечатляющих фото, которые потом использовали даже для обложек научных журналов.

Галерея снимков Андрю МаКарти