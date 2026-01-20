Asus, возможно, выпустил свой последний смартфон

Asus может завершить свою историю на рынке смартфонов. Глава компании заявил, что производитель больше не планирует выпускать новые модели телефонов, фактически поставив на паузу линейки Zenfone и ROG Phone, хотя возможность возвращения в будущем формально не исключена.

Голова Asus Джонни Ши сообщил, что компания не планирует добавлять новые модели мобильных телефонов в своем портфеле. По его словам, Asus переходит в режим так называемого бессрочного наблюдения за рынком. В то же время производитель обещает и в дальнейшем поддерживать действующих пользователей собственных смартфонов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание Inside.

Почему Asus отказывается от смартфонов?

Фактически это означает конец развития линеек Zenfone и ROG Phone. Хотя Ши не поставил окончательную точку и допустил возвращение в будущем, сейчас компания выходит из активной фазы присутствия на рынке Android-смартфонов.

Как пишет The Verge, последние годы бренд не демонстрировал значительного обновления в сегменте обычных смартфонов. После компактного Zenfone 10, представленного в 2023 году, новые модели не вызывали особого интереса. В то же время серия ROG Phone оставалась эталоном среди премиальных игровых смартфонов.

В 2025 году Asus выпустила только два телефона – Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE. Обе модели не были представлены на рынке США, что также может свидетельствовать о постепенном сворачивании мобильного направления.