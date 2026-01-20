Asus, возможно, выпустил свой последний смартфон
- Asus приостанавливает выпуск новых смартфонов, что означает паузу для линеек Zenfone и ROG Phone, но возможность возвращения в будущем не исключается.
- Последние годы Asus не демонстрировал значительного обновления в сегменте обычных смартфонов, а в 2025 году выпустил только две модели, которые не были представлены на рынке США.
Asus может завершить свою историю на рынке смартфонов. Глава компании заявил, что производитель больше не планирует выпускать новые модели телефонов, фактически поставив на паузу линейки Zenfone и ROG Phone, хотя возможность возвращения в будущем формально не исключена.
Голова Asus Джонни Ши сообщил, что компания не планирует добавлять новые модели мобильных телефонов в своем портфеле. По его словам, Asus переходит в режим так называемого бессрочного наблюдения за рынком. В то же время производитель обещает и в дальнейшем поддерживать действующих пользователей собственных смартфонов. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание Inside.
Смотрите также Более суток без подзарядки: 3 легких и производительных ноутбука ASUS с поддержкой ИИ
Почему Asus отказывается от смартфонов?
Фактически это означает конец развития линеек Zenfone и ROG Phone. Хотя Ши не поставил окончательную точку и допустил возвращение в будущем, сейчас компания выходит из активной фазы присутствия на рынке Android-смартфонов.
Как пишет The Verge, последние годы бренд не демонстрировал значительного обновления в сегменте обычных смартфонов. После компактного Zenfone 10, представленного в 2023 году, новые модели не вызывали особого интереса. В то же время серия ROG Phone оставалась эталоном среди премиальных игровых смартфонов.
В 2025 году Asus выпустила только два телефона – Zenfone 12 Ultra и ROG Phone 9 FE. Обе модели не были представлены на рынке США, что также может свидетельствовать о постепенном сворачивании мобильного направления.