Самые опасные хакеры Северной Кореи атаковали европейские оборонные компании

Хакеры из Северной Кореи, известные как Lazarus Group, провели серию атак на европейские оборонные предприятия. Злоумышленники использовали схему с фейковыми предложениями работы, чтобы получить доступ к ценным технологиям, в частности, связанным с производством беспилотников.

Как работает схема обмана и на кого охотятся хакеры?

Кибератаки, обнаруженные специалистами компании ESET в конце марта, были частью долговременной кампании под названием "Operation DreamJob". Суть этой операции заключается в том, что северокорейские хакеры выдают себя за рекрутеров крупных компаний (реальных или вымышленных) и обращаются к сотрудникам интересующих их организаций,, с заманчивыми предложениями о работе. Цель – заставить цель скачать вредоносные файлы, которые предоставят злоумышленникам доступ к системам компании. Ранее эту тактику уже применяли против фирм в сфере криптовалют, разработчиков программного обеспечения, журналистов и оборонных предприятий, включая аэрокосмическую отрасль, пишет 24 Канал со ссылкой на Bleeping Computer.

Последние атаки были направлены на трех европейских производителей в секторе обороны: металлообрабатывающую фирму в Юго-Восточной Европе, производителя деталей для самолетов и оборонную компанию в Центральной Европе. Названия компаний не раскрывают, но все эти предприятия производят военное оборудование, которое их страны поставляют в Украину в качестве военной помощи.

Две из этих компаний непосредственно связаны с разработкой технологий для беспилотных летательных аппаратов. Одна из них производит критически важные компоненты для дронов, а другая, по имеющимся данным, занимается разработкой программного обеспечения для них.

Анализ цепочки заражения показал, что атака начиналась с запуска жертвой модифицированной версии легитимной программы или плагина с открытым кодом. Среди таких программ были MuPDF viewer, Notepad++, плагины для WinMerge, TightVNC Viewer и другие. Для загрузки вредоносного программного обеспечения хакеры использовали технику DLL sideloading, которая позволяет скрыть злонамеренную активность с помощью уязвимой, но легальной программы, отметили в отчете ESET.

На следующем этапе вредоносный код расшифровывался и загружался непосредственно в оперативную память компьютера, что затрудняло его обнаружение антивирусами.

Конечным элементом атаки был троян удаленного доступа (RAT) под названием ScoringMathTea. Эта программа устанавливала связь с командно-контрольным сервером хакеров и ждала дальнейших инструкций.

Последняя версия этого трояна поддерживает 40 команд, что дает злоумышленникам широкие возможности: от выполнения команд на зараженном компьютере до установки нового вредоносного ПО. По данным ESET, функционал трояна позволяет манипулировать файлами и процессами, собирать информацию о системе жертвы, открывать TCP-соединения и выполнять новые команды, загруженные с сервера.

Эксперты отмечают, что несмотря на неоднократное разоблачение тактик "Operation DreamJob", этот метод социальной инженерии остается эффективным инструментом для северокорейских хакеров.

Интерес к технологиям БПЛА растет с каждым днем, поэтому неудивительно, что КНДР стремится создать собственный арсенал беспилотников, "вдохновленный" западными разработками.

Что известно о Lazarus Group?

Группировка Lazarus (также известная как APT38, Hidden Cobra и Guardians of Peace) - это элитная группа хакеров, которую спонсирует правительство Северной Кореи. Считается, что она действует по меньшей мере с 2009 года и несет ответственность за ряд масштабных кибератак, направленных на финансовые учреждения, криптовалютные биржи и правительственные структуры по всему миру.

Основной целью группировки является генерация незаконных доходов для финансирования северокорейского режима, в частности его ядерной и ракетной программ, в обход международных санкций. По данным аналитиков, с 2017 года Lazarus Group украла из криптовалютной индустрии около 6 миллиардов долларов. В самой Северной Корее, по словам перебежчика, подразделение известно как "Бюро 414".

Lazarus использует разнообразные и сложные методы для достижения своих целей. Их операции часто сочетают техническое мастерство с методами социальной инженерии.

Исследователи отмечают, что Lazarus состоит из нескольких команд разного уровня квалификации. Они действуют методично, но в то же время более безрассудно, чем другие государственные хакерские группы, поскольку не боятся наказания со стороны собственного правительства.

Группировка Lazarus несет ответственность за одни из самых дерзких киберограблений в истории. Вот хронология их основных атак:

2009, Operation Troy. Первая крупная атака,, использовавшая методы DDoS против сайтов в США и Южной Корее.

2013, DarkSeoul. Атака на три южнокорейские компании, финансовые учреждения и интернет-провайдера, во время которой было использовано вредоносное ПО для уничтожения данных.

2016, ограбление банка в Бангладеш. Одна из самых известных операций, во время которой хакеры попытались похитить почти 1 миллиард долларов из Центрального банка Бангладеш. Им удалось вывести 101 миллион, прежде чем транзакции были остановлены.

2022, взлом Ronin Bridge. Lazarus похитили криптовалюту на сумму 625 миллионов долларов, что стало одним из крупнейших ограблений в криптоиндустрии.

2024, волна атак на криптобиржи. В течение года группа осуществила несколько крупных взломов, в частности индийской биржи WazirX (235 миллионов долларов) и японской DMM Bitcoin (308 миллионов долларов).

2025, атака на Bybit. В феврале 2025 года хакеры совершили успешную атаку на криптовалютную биржу Bybit, похитив 1,5 миллиарда долларов.

В последние годы группа активизировала кампании, нацеленные на разработчиков Web3 и сотрудников организаций, связанных с ядерной энергетикой, что свидетельствует о расширении их интересов и возможностей.