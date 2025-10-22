Навигация без GPS: в Литве разработали умную систему наведения, которая изменит боевые дроны

Литовский оборонный стартап разработал инновационный модуль для воздушных боеприпасов, способный работать полностью автономно. Эта технология позволяет точно поражать цели даже в условиях отсутствия сигнала GPS, что открывает новые возможности для использования беспилотных систем в сложных боевых условиях.

Как работает система, видящая цель без спутниковой навигации?

За этой разработкой стоит компания PD Kinematics. Она представила интеллектуальный модуль наведения, который может существенно повысить точность и автономность воздушных боеприпасов. Эта разработка является передовой системой интерпретации маршрута дрона, работающей на основе видеоаналитики и не требует для своей работы внешних навигационных модулей или постоянного контроля со стороны человека, пишет 24 Канал со ссылкой на АрмияInform.

В основе технологии, которую назвали Padūkėlis, лежит использование искусственного интеллекта и машинного зрения. Модуль позволяет беспилотнику самостоятельно выявлять, идентифицировать и сопровождать цель в автоматическом режиме. Это особенно важно в условиях гибридной войны, где сигналы спутниковой навигации, такие как GPS, могут быть нестабильными или намеренно глушиться средствами радиоэлектронной борьбы. Система способна точно поражать подвижные, стационарные и даже замаскированные цели, беря на себя управление на финальном этапе полета.



Управляемые технологией Padūkėlis снаряды можно установить на дроны / Фото PD Kinematics

Эта инновация уже привлекла значительное внимание в оборонной отрасли. Проект PD Kinematics стал победителем литовского хакатона оборонных технологий "Flaming Shield: Mission AI 2025". После победы стартап начал переговоры о привлечении инвестиций в размере 1 миллиона евро для дальнейшего развития и совершенствования своих автономных технологий.

По словам представителей литовских вооруженных сил, подобные разработки являются жизненно важными для повышения эффективности на поле боя, поскольку они позволяют быстрее и точнее нейтрализовать вражеские угрозы.

Как пишет издание Defence Blog, параметры производительности, сроки производства или планы экспорта пока не разглашали.

Что за этим стоит?

Разработка таких систем является частью более широкой тенденции в оборонной промышленности, направленной на создание "умных" боеприпасов и полностью автономных беспилотных систем. В отличие от традиционных комплектов, которые просто превращают неуправляемые бомбы на управляемые с помощью GPS, новый литовский модуль предлагает значительно более высокий уровень автономности.

Это не только повышает точность, но и снижает нагрузку на оператора, которому достаточно указать на цель и передать управление модулю. Подобные технологии активно развиваются в Литве, которая стремится стать одним из региональных лидеров в области оборонных инноваций, укрепляя свой вклад в безопасность всего региона и НАТО.