Как работает технология?

Идея использования звуковых волн для борьбы с огнем существует уже более десяти лет. Еще десятилетие назад двое студентов колледжа создали огнетушитель, который использовал мощный 25-сантиметровый сабвуфер, чтобы потушить пламя. Эта разработка на короткое время стала вирусной, но впоследствии о технологии почти не вспоминали. Однако исследования в этом направлении не прекращались. Теперь стартап Sonic Fire Tech заявляет, что его специалисты смогли устранить основные недостатки и создать эффективную систему пожаротушения, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Ученые сделали шаг к голограммам: обычные OLED-экраны улучшили с помощью метаповерхностей

Компания привлекла 3,5 миллиона долларов инвестиций на разработку своей технологии. Вместо громкого звука, который использовался в ранних экспериментах, Sonic Fire Tech сделала ставку на инфразвук – звуковые колебания на частотах ниже 20 герц, которые не воспринимаются человеческим ухом. Они также безвредны для домашних животных и дикой природы, как отмечает разработчик на своем сайте Sonic Fire Tech.

По словам генерального директора компании Джеффа Брудера, ранее работавшего в NASA, такой подход имеет два ключевых преимущества: инфразвук безопасен для слуха людей и распространяется на большие расстояния.

Первые прототипы, созданные в домашних условиях, смогли потушить огонь с расстояния более двух метров. Однако разработчики быстро поняли, что системы на основе обычных динамиков, которые генерируют слышимый звук, были бы слишком громкими и вредными. Поэтому им пришлось отказаться от традиционных конструкций и разработать устройство с нуля.

Новая система использует поршень диаметром около 60 сантиметров, похожий на те, что установлены в двигателях автомобилей, но значительно больше. Электродвигатель приводит в движение коленчатый вал, который заставляет поршень пульсировать, создавая мощные инфразвуковые волны. Хотя существуют разные теории относительно того, как именно акустическая энергия подавляет горение, демонстрации работы системы доказывают ее эффективность.

Демонстрация работы технологии: видео

Сейчас разработка Sonic Fire Tech способна тушить огонь на расстоянии до 7,5 метров, а в будущем большие системы смогут работать на дистанции до 100 метров. Технологию планируют устанавливать внутри домов для защиты от любых пожаров, а также снаружи – для защиты от лесных пожаров.

Система состоит из генератора инфразвука и сети жестких труб, прокладываемых вдоль крыши и под карнизами. Когда датчики обнаруживают пламя, система автоматически включается, направляя звуковые волны на источник огня. Такая установка потребляет около 500 Вт электроэнергии и может быть оснащена аккумуляторами на случай отключения света. В отличие от традиционных спринклерных систем, ей не нужна вода, что является большим преимуществом в регионах, где ощущается ее дефицит.

Как работает технология тушения пожаров звуком: видео

Сейчас вся установка выглядит достаточно габаритной и вряд ли будет вписываться в дизайнерские отделки калифорнийских имений, где часто случаются лесные пожары. Но компания, вероятно, продолжит работать над технологией, чтобы сделать ее более привлекательной.

Sonic Fire Tech уже сотрудничает с энергетическими компаниями для демонстрации технологии на жилых домах и уже имеет договоренность с предприятием для хранения химикатов. Конечная цель компании – сертифицировать свою разработку как полноценную замену спринклерным системам, что позволит использовать ее для защиты любых помещений в доме.

Широкие перспективы применения

Использовать эту систему можно не только дома или на производствах. Уже есть идеи о том, чтобы использовать ее для тушения самих лесных пожаров – как вручную, так и с дронов. Это было бы значительно эффективнее, чем вода, которую самолеты сбрасывают с воздуха, ведь для тушения понадобится только постоянная подача энергии, тогда как самолетам нужно постоянно летать к воде, чтобы пополнить запасы, пока огонь продолжает распространяться.

Такие системы можно было бы даже установить по периметру лесов или в самих лесах на определенных ключевых точках, проложив для них постоянное питание. При обнаружении пожаров, они бы сразу же локализовались и тушились.