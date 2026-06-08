Как древний камень связан с трипольцами?

Исследователи открыли новую страницу в изучении неолитических религий, найдя прямые параллели между древнейшим храмом мира и культурой Кукутень-Триполье. В центре внимания оказались Т-образные стелы Гьобекли-Тепе, возраст которых достигает 9600 – 8200 лет до нашей эры. В частности, так называемый Камень грифа (стела 43) оказался не просто набором рисунков, а сложной космологической диаграммой, пишет Arkeonews.

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Это подтверждает существование общего религиозного языка символов и структур в древних земледельческих культурах Ближнего Востока и Юго-Восточной Европы,

– прокомментировал автор исследования, украинец Александр Завалий из Отделения религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины.

Анализ иконографии показал, что древние строители разделили пространство стелы на два уровня: верхний символизировал небесную сферу с птицами и астрономическими знаками, а нижний – земной или подземный мир с изображениями скорпиона, змеи и обезглавленного человека. Это свидетельствует о том, что люди эпохи неолита имели развитое представление о многоуровневой структуре вселенной.

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Математика древних календарей

Одним из самых интересных аспектов исследования является нумерология, запечатленная в камне. На потолке 43 ученые насчитали одиннадцать прямоугольных элементов, что удивительным образом совпадает с количеством Т-образных колонн в центральных сооружениях храма. Эта цифра может указывать на разделение солнечного года. Рядом с ней фигурирует число тринадцать, представленное головами змей на потолке 33, что, вероятно, соответствует количеству полных лунных циклов в году.

Сочетание чисел три, одиннадцать и тринадцать создает целостную систему временных координат. Одиннадцать дополнительных дней к двенадцати лунным месяцам как раз образуют полный солнечный год. Это делает Гёбекли-Тепе одной из древнейших известных обсерваторий человечества.

Мы зафиксировали глубокие параллели между символическими системами Гьобекли-Тепе и трипольской культуры, что проявляются в использовании базовых космологических знаков и архитектурных принципов,

– заявил Александр Завалий.



Иллюстрация и фотография 43-й колонны здания D в Гёбекли-Тепе. Символы в форме буквы H выделены красным цветом / Изображение Александра Завалия

Украинский след: Небеловка и трипольские "бинокли"

Эти древние идеи нашли свое продолжение на территории современной Украины через несколько тысячелетий. В трипольском мегапоселении Небеловка, которое занимало около 300 гектаров, археологи исследовали храм с системой семи алтарей. Четыре алтаря в святилище связаны с фазами Луны, а три в главном зале – с ключевыми солнечными событиями года (солнцестояниями и равноденствиями), говорится в исследовании на страницах издания International Journal of Culture and History.

Особое внимание привлекает Н-образный символ из Гёбекли-Тепе. Он повторяется на многих стелах и, по мнению ученого, эволюционировал в известную трипольскую "биноклевидную" керамику. Оба символа могли указывать на целостность годового цикла, разделенного точками равноденствия. Даже архитектурный путь к святилищу в обеих культурах начинался с зоны лунного культа, готовившей верующего к встрече с солнечным божеством на рассвете.

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Актуальность прошлого для будущего

Исследование также раскрывает неожиданные экологические аспекты жизни трипольцев. Анализ рациона показал, что потребление мяса в этих общинах составляло лишь около 10 процентов, а основу питания составляли зерновые культуры. Это свидетельствует о глубоком уважении к животному миру, который воспринимали как часть священного порядка, а не просто как ресурс для эксплуатации.

Подобная пантеистическая этика, где природа, человек и космос являются единым целым, может стать важным ориентиром для современного общества в условиях глобального экологического кризиса. Общее религиозное наследие неолита, которое ученые называют "неолитической земледельческой религией", демонстрирует, что несмотря на огромные расстояния и тысячелетия человечество всегда стремилось найти гармонию между небом и землей.