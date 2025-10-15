Як працює технологія?

Ідея використання звукових хвиль для боротьби з вогнем існує вже понад десять років. Ще десятиліття тому двоє студентів коледжу створили вогнегасник, який використовував потужний 25-сантиметровий сабвуфер, щоб загасити полум'я. Ця розробка на короткий час стала вірусною, але згодом про технологію майже не згадували. Проте дослідження в цьому напрямку не припинялися. Тепер стартап Sonic Fire Tech заявляє, що його спеціалісти змогли усунути основні недоліки й створити ефективну систему пожежогасіння, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Компанія залучила 3,5 мільйона доларів інвестицій на розробку своєї технології. Замість гучного звуку, який використовувався в ранніх експериментах, Sonic Fire Tech зробила ставку на інфразвук – звукові коливання на частотах нижче 20 герців, які не сприймаються людським вухом. Вони також нешкідливі для домашніх тварин і дикої природи, як зазначає розробник на своєму сайті Sonic Fire Tech.

За словами генерального директора компанії Джеффа Брудера, який раніше працював у NASA, такий підхід має дві ключові переваги: інфразвук безпечний для слуху людей і поширюється на більші відстані.

Перші прототипи, створені в домашніх умовах, змогли загасити вогонь з відстані понад два метри. Проте розробники швидко зрозуміли, що системи на основі звичайних динаміків, які генерують чутний звук, були б надто гучними та шкідливими. Тому їм довелося відмовитися від традиційних конструкцій і розробити пристрій з нуля.

Нова система використовує поршень діаметром близько 60 сантиметрів, схожий на ті, що встановлені в двигунах автомобілів, але значно більший. Електродвигун приводить у рух колінчастий вал, який змушує поршень пульсувати, створюючи потужні інфразвукові хвилі. Хоча існують різні теорії щодо того, як саме акустична енергія пригнічує горіння, демонстрації роботи системи доводять її ефективність.

Демонстрація роботи технології: відео

Наразі розробка Sonic Fire Tech здатна гасити вогонь на відстані до 7,5 метрів, а в майбутньому більші системи зможуть працювати на дистанції до 100 метрів. Технологію планують встановлювати всередині будинків для захисту від будь-яких пожеж, а також зовні – для захисту від лісових пожеж.

Система складається з генератора інфразвуку та мережі жорстких труб, що прокладаються вздовж даху та під карнизами. Коли датчики виявляють полум'я, система автоматично вмикається, спрямовуючи звукові хвилі на джерело вогню. Така установка споживає близько 500 Вт електроенергії та може бути оснащена акумуляторами на випадок відключення світла. На відміну від традиційних спринклерних систем, їй не потрібна вода, що є великою перевагою в регіонах, де відчувається її дефіцит.

Як працює технологія гасіння пожеж звуком: відео

Наразі вся установка виглядає досить габаритною і навряд чи буде вписуватись у дизайнерські оздоблення каліфорнійських маєтків, де часто трапляються лісові пожежі. Але компанія, ймовірно, продовжить працювати над технологією, щоб зробити її привабливішою.

Sonic Fire Tech уже співпрацює з енергетичними компаніями для демонстрації технології на житлових будинках і вже має домовленість з підприємством для зберігання хімікатів. Кінцева мета компанії – сертифікувати свою розробку як повноцінну заміну спринклерним системам, що дозволить використовувати її для захисту будь-яких приміщень у будинку.

Широкі перспективи застосування

Використати цю систему можна не лише вдома чи на виробництвах. Вже є ідеї про те, щоб використовувати її для гасіння самих лісових пожеж – як вручну, так і з дронів. Це було б значно ефективніше, ніж вода, яку літаки скидають з повітря, адже для гасіння знадобиться лише постійна подача енергії, тоді як літакам потрібно постійно літати до води, щоб поповнити запаси, поки вогонь продовжує ширитися.

Такі системи можна було б навіть встановити по периметру лісів або в самих лісах на певних ключових точках, проклавши для них постійне живлення. При виявленні пожеж, вони б відразу ж локалізуватися й гасилися.