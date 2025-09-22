Мы вошли в эпоху очень тонких смартфонов, где производители соревнуются не за аппаратную начинку, а за меньшие миллиметры. Эта гонка стоила нам очень многого: мощности, функциональности и продолжительности работы батареи. Поскольку две главные компании уже выпустили свои продукты, пришло время сравнить их автономность. Чье же устройство работает дольше – Apple или Samsung?

Новый ультратонкий iPhone Air от Apple, несмотря на скромную емкость аккумулятора, демонстрирует лучшую автономность, чем его прямой конкурент Samsung Galaxy S25 Edge. Независимые тесты показывают, что благодаря оптимизации программного и аппаратного обеспечения смартфон Apple работает дольше, даже имея на 24% меньшую батарею, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

В чем же дело?

Выход новой линейки iPhone 17 сопровождался появлением совершенно новой модели – ультратонкого iPhone Air. Этот смартфон вызвал определенное беспокойство из-за сравнительно небольшой емкости батареи, которая составляет 3149 миллиампер-часов. Для сравнения, его главный соперник, Samsung Galaxy S25 Edge, оснащен значительно большим аккумулятором на 3900 миллиампер-часов. Казалось бы, победитель в тесте на автономность очевиден, но реальные испытания доказали обратное.

Независимые тесты, проведенные различными изданиями и блогерами, подтвердили преимущество устройства от Apple. Например, в тесте от YouTube-канала XEETECHCARE, iPhone Air проработал 8 часов 57 минут, тогда как Galaxy S25 Edge выдержал 8 часов 45 минут при одинаковом уровне нагрузки. Хотя разница составляет всего 12 минут, она становится знаковой, если учесть, что батарея смартфона Samsung на 24% больше.

Как проходило тестирование смартфонов: видео на английском

Похожие результаты показало и тестирование от издания Tom's Guide.

В режиме вебсерфинга iPhone Air продержался 12 часов 2 минуты, тогда как его конкурент – 11 часов 48 минут.

Еще более разительной разница оказалась во время просмотра потокового видео: после пяти часов теста iPhone Air сохранил 81% заряда, а у Galaxy S25 Edge осталось лишь 67%.

Секрет такой эффективности кроется в глубокой оптимизации аппаратной и программной части. Apple удалось достичь высокой энергоэффективности благодаря новому процессору A19 Pro и слаженной работе операционной системы. Кроме того, инженеры изменили внутреннюю компоновку iPhone Air, разместив большинство элементов в специальном "плато" под камерой, что позволило выделить больше места для батареи в тонком корпусе.

В то же время стоит отметить, что в рамках своей линейки iPhone Air показывает самые скромные результаты автономности. Например, базовый iPhone 17 с батареей на 3692 миллиампер-часов опережает его лишь на 12 минут в тестах. Лидером же по времени работы среди новых смартфонов Apple стал iPhone 17 Pro Max.