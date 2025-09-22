Новый ультратонкий iPhone Air от Apple, несмотря на скромную емкость аккумулятора, демонстрирует лучшую автономность, чем его прямой конкурент Samsung Galaxy S25 Edge. Независимые тесты показывают, что благодаря оптимизации программного и аппаратного обеспечения смартфон Apple работает дольше, даже имея на 24% меньшую батарею, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmochina.

Смотрите также Apple не врала: новый iPhone Air проверили на прочность и результат удивил

В чем же дело?

Выход новой линейки iPhone 17 сопровождался появлением совершенно новой модели – ультратонкого iPhone Air. Этот смартфон вызвал определенное беспокойство из-за сравнительно небольшой емкости батареи, которая составляет 3149 миллиампер-часов. Для сравнения, его главный соперник, Samsung Galaxy S25 Edge, оснащен значительно большим аккумулятором на 3900 миллиампер-часов. Казалось бы, победитель в тесте на автономность очевиден, но реальные испытания доказали обратное.

Независимые тесты, проведенные различными изданиями и блогерами, подтвердили преимущество устройства от Apple. Например, в тесте от YouTube-канала XEETECHCARE, iPhone Air проработал 8 часов 57 минут, тогда как Galaxy S25 Edge выдержал 8 часов 45 минут при одинаковом уровне нагрузки. Хотя разница составляет всего 12 минут, она становится знаковой, если учесть, что батарея смартфона Samsung на 24% больше.

Как проходило тестирование смартфонов: видео на английском

Похожие результаты показало и тестирование от издания Tom's Guide.

В режиме вебсерфинга iPhone Air продержался 12 часов 2 минуты, тогда как его конкурент – 11 часов 48 минут.

Еще более разительной разница оказалась во время просмотра потокового видео: после пяти часов теста iPhone Air сохранил 81% заряда, а у Galaxy S25 Edge осталось лишь 67%.

Секрет такой эффективности кроется в глубокой оптимизации аппаратной и программной части. Apple удалось достичь высокой энергоэффективности благодаря новому процессору A19 Pro и слаженной работе операционной системы. Кроме того, инженеры изменили внутреннюю компоновку iPhone Air, разместив большинство элементов в специальном "плато" под камерой, что позволило выделить больше места для батареи в тонком корпусе.

В то же время стоит отметить, что в рамках своей линейки iPhone Air показывает самые скромные результаты автономности. Например, базовый iPhone 17 с батареей на 3692 миллиампер-часов опережает его лишь на 12 минут в тестах. Лидером же по времени работы среди новых смартфонов Apple стал iPhone 17 Pro Max.