Почему выбрать сейчас: Флагманские смартфоны традиционно остаются технологическими лидерами рынка – именно они первыми получают мощные процессоры, передовые камеры, качественные дисплеи и длинную поддержку обновлений. Во время больших распродаж их высокая цена становится заметно привлекательнее: ритейлеры часто делают скидки именно на актуальные модели, уменьшая стоимость на несколько тысяч гривен. Это позволяет получить устройство высокого класса за значительно меньшие деньги, чем обычно, и одновременно быть уверенным, что смартфон останется актуальным еще не один год. Об этом рассказывает 24 Канал.
Какие смартфоны выгодно покупать во время Черной пятницы?
Apple iPhone 17 Pro Max – топовый iPhone с мощной камерой и плавной работой iOS. Большой экран и премиальные материалы делают его универсальным решением.
Фото Apple
Apple iPhone 17 Pro Max Apple iPhone 17 Pro – немного компактнее флагман с мощными характеристиками, стабильной поддержкой и высокой производительностью.
Samsung Galaxy S24 Ultra – один из лучших Android-флагманов с отличной камерой, экраном и высокой производительностью.
Фото Samsung
Samsung Galaxy S25+ – новейший флагман с топовой начинкой, большим объемом памяти и современными AI-функциями.
Флагманские модели чаще всего впереди технологий и гарантированно получают обновления – идеально для тех, кто планирует пользоваться телефоном длительное время.
Прошлогодние топовые модели – выгодные покупки
Google Pixel 9 – флагман Google с отличной камерой, "чистым" Android и регулярными обновлениями
Фото Google
Samsung Galaxy S23 – хорошо сбалансированный смартфон прошлого поколения с высокой производительностью и камерой премиум-уровня.
Средний и бюджетный уровень – оптимальный баланс
Бюджетные и средние модели во время Черной пятницы традиционно получают самые большие скидки, иногда даже более существенные, чем флагманы. Благодаря этому именно этот сегмент становится самым привлекательным для широкого круга покупателей, которые хотят получить современный смартфон с хорошей камерой, качественным дисплеем и стабильной автономностью за минимально возможную цену. Такие устройства часто закрывают все ежедневные потребности - от соцсетей и стриминга до мобильных игр среднего уровня - и при этом остаются доступными для большинства пользователей. Вот подборка лучших отборных смартфонов.
Samsung Galaxy A56 5G – популярный средний смартфон с качественным экраном, долгим временем автономной работы и поддержкой 5G.
Samsung
Фото Samsung
Xiaomi Redmi Note 14 – один из лидеров среди бюджетных устройств с отличным соотношением цены и качества, мощным аккумулятором и сбалансированной производительностью.
Фото Xiaomi
Apple iPhone 16e – доступный iPhone с приятным дизайном, хорошей камерой и стабильной iOS – отличный вариант для тех, кто хочет Apple без переплаты за топ.
Черная пятница – один из лучших периодов для покупки смартфонов. Вы можете выбрать топовые флагманы с последними технологиями, прошлогодние топы с заметными скидками или выгодные бюджетные варианты с хорошим балансом цены и характеристик.