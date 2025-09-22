Новий ультратонкий iPhone Air від Apple, попри скромну ємність акумулятора, демонструє кращу автономність, ніж його прямий конкурент Samsung Galaxy S25 Edge. Незалежні тести показують, що завдяки оптимізації програмного та апаратного забезпечення смартфон Apple працює довше, навіть маючи на 24% меншу батарею, пише 24 Канал з посиланням на Gizmochina.

У чому ж справа?

Вихід нової лінійки iPhone 17 супроводжувався появою абсолютно нової моделі – ультратонкого iPhone Air. Цей смартфон викликав певне занепокоєння через порівняно невелику ємність батареї, яка становить 3149 міліампер-годин. Для порівняння, його головний суперник, Samsung Galaxy S25 Edge, оснащений значно більшим акумулятором на 3900 міліампер-годин. Здавалося б, переможець у тесті на автономність очевидний, але реальні випробування довели протилежне.

Незалежні тести, проведені різними виданнями та блогерами, підтвердили перевагу пристрою від Apple. Наприклад, у тесті від YouTube-каналу XEETECHCARE, iPhone Air пропрацював 8 годин 57 хвилин, тоді як Galaxy S25 Edge витримав 8 годин 45 хвилин при однаковому рівні навантаження. Хоча різниця складає всього 12 хвилин, вона стає знаковою, якщо врахувати, що батарея смартфона Samsung на 24% більша.

Як проходило тестування смартфонів: відео англійською

Схожі результати показало й тестування від видання Tom's Guide.

У режимі вебсерфінгу iPhone Air протримався 12 годин 2 хвилини, тоді як його конкурент – 11 годин 48 хвилин.

Ще більш разючою різниця виявилася під час перегляду потокового відео: після п'яти годин тесту iPhone Air зберіг 81% заряду, а у Galaxy S25 Edge залишилося лише 67%.

Секрет такої ефективності криється в глибокій оптимізації апаратної та програмної частини. Apple вдалося досягти високої енергоефективності завдяки новому процесору A19 Pro та злагодженій роботі операційної системи. Крім того, інженери змінили внутрішнє компонування iPhone Air, розмістивши більшість елементів у спеціальному "плато" під камерою, що дозволило виділити більше місця для батареї в тонкому корпусі.

Водночас варто зазначити, що в межах своєї лінійки iPhone Air показує найскромніші результати автономності. Наприклад, базовий iPhone 17 з батареєю на 3692 міліампер-годин випереджає його лише на 12 хвилин у тестах. Лідером же за часом роботи серед нових смартфонів Apple став iPhone 17 Pro Max.