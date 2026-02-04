Что-то очень странное скрывается под реакторами Фукусимы, давно выведенными из строя

В подреакторных помещениях атомной электростанции "Фукусима-Даичи" почти десятилетия хранилась вода с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Новое исследование показало, что даже в таких условиях сформировалось специфическое бактериальное сообщество, которое может иметь прямое влияние на состояние поврежденных конструкций.

Что живет в воде из реактора?

После аварии на АЭС "Фукусима-Даичи" в 2011 году морская вода, которая попала внутрь реакторных зданий во время цунами, оставалась в так называемом торусном помещении – подземной части реактора, предназначенной для сброса пара. Эта вода находилась там около девяти лет, имея высокую концентрацию радиоактивного цезия, пишет Popular Mechanics.

Японские ученые впервые провели детальный анализ микроорганизмов непосредственно изнутри реакторного здания. Для этого еще в 2020 году было отобрано два образца воды с разных глубин – из среднего слоя и с самого дна, где накопился бурый осадок, богатый железом.

Результаты показали неожиданно низкое разнообразие бактерий. В верхнем слое воды обнаружили лишь восемь родов бактерий, в донном – тридцать два.

Для сравнения, в незараженной морской и пресной воде вблизи Фукусимы обычно фиксируют от сорока до девяноста пяти родов.

Более девяносто шесть процентов всех обнаруженных микроорганизмов принадлежали к группе протеобактерий. Доминировали два рода: Limnobacter, который способен окислять соединения серы, и Brevirhabdus, связанный с окислением марганца. Оба типа бактерий часто встречаются в биопленках и техногенных средах.

Ключевой момент исследования, опубликованного в Applied and Environmental Microbiology, заключается в том, что примерно семьдесят процентов обнаруженных бактерий имеют прямую или косвенную связь с процессами коррозии металла. Такие микроорганизмы могут ускорять разрушение стали и других конструкций через образование кислот, оксидов или электрохимических потенциалов на поверхности металла.

При этом ожидаемых "суперстойких" к радиации бактерий почти не нашли. Доля известных радиорезистентных родов составляла менее одного процента. Дополнительные эксперименты показали, что наиболее распространенная бактерия Limnobacter thiooxidans имеет уровень радиационной устойчивости, подобный обычным бактериям, а не экстремофилам.

Главные выводы

Ученые пришли к выводу, что микробное сообщество в торусном помещении сформировалось как смесь морских бактерий, занесенных цунами, и микроорганизмов, характерных для биопленок, шлама и промышленных вод. Именно такая комбинация делает их потенциально опасными для долговременного хранения поврежденных ядерных объектов.

Исследователи подчеркивают, что во время многолетнего демонтажа АЭС контроль за микроорганизмами может быть не менее важным, чем контроль за радиацией, ведь микробиологическая коррозия способна ускорять деградацию инфраструктуры.