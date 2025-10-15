Осенью 2024 года ученые впервые заговорили о том, что Бетельгейзе может иметь звезду-компаньона. Этим можно было бы объяснить регулярные колебания яркости красного сверхгиганта. В июле 20025 года это официально подтвердили. Звезду назвали Сиварха, но предсказали ей очень плохие жизненные перспективы. В новейшем исследовании наконец выяснили, что это за звезда, и это очень удивило ученых.

Что так взволновало научный мир?

Бетельгейзе – красный сверхгигант в созвездии Ориона на расстоянии примерно 548 световых лет от Земли. Это звезда в конце своей жизни: ее массу оценивают в пределах от 16,5 до 19 масс Солнца, а радиус достигает ориентировочно 764 солнечных. Она известна непредсказуемыми изменениями блеска с несколькими периодами. Один из ее ритмов согласовывался с возможным вращением невидимого компаньона, что подтолкнуло ученых выбрать оптимальное окно наблюдений, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Расчеты показывали, что в определенный момент звезда-спутница должна оказаться в лучшем положении для фиксации. Поэтому команда задействовала ряд инструментов и телескопов, и в конце впервые получила изображение компаньона, официально обозначенного как α Ori B и неформально названного Siwarha. Этот снимок вы можете видеть на главной иллюстрации выше.

Параллельно с этим провели и рентгеновские наблюдения с помощью орбитальной обсерватории Chandra, чтобы проверить одну из ведущих гипотез: если вблизи Бетельгейзе есть белый карлик или нейтронная звезда (а именно их ожидали там увидеть), то аккреция вещества из ветра сверхгиганта должна порождать ощутимое рентгеновское излучение.

Что на самом деле вращается вокруг Бетельгейзе?

Однако рентгеновского сигнала не обнаружили. Даже учитывая, что мощный звездный ветер Бетельгейзе мог частично экранировать рентгеновские лучи, полное отсутствие их наблюдения практически отсекает сценарии с компактными объектами.

Вместо этого данные лучше всего согласуются с тем, что Сиварха – это молодая звезда спектрального класса F, вероятно, еще на этапе своего окончательного формирования и "оседания" до конкретного устойчивого размера, в котором она проведет всю свою жизнь. По размерам она близка к Солнцу или чуть меньше, то есть кардинально уступает массивному сверхгиганту-соседу.

Сейчас ученые считают, что обе звезды вероятнее всего сформировались вместе около 10 миллионов лет назад. Однако эволюционируют они очень по-разному: массивные звезды "выгорают" гораздо быстрее, поэтому Бетельгейзе уже подходит к финальным стадиям своей жизни, тогда как у маленькой Сивархи она только начинается. Такой дисбаланс бросает вызов классическим моделям формирования и жизни двойных систем, которые предполагают большее сходство в массах и размерах между звездами с общим происхождением.

Что дальше?

Наблюдаемый шестилетний период вариаций блеска сверхгиганта согласуется с орбитой такого компаньона. Дальнейшие этапы изучения позволят точнее измерить орбиту, массы и взаимодействие пары, а также понять, как спутник влияет на околозвездную среду Бетельгейзе. Ранее ученые писали в пресс-релизе на NSF NOIRLab, что Сиварха имеет массу примерно в 1,6 раза больше Солнца, когда считали, что смотрят на белого карлика или нейтронную звезду, но теперь это может измениться, поскольку звезда красоту F имеет другую плотность и состав.

Результаты работы обнародованы в журнале The Astrophysical Journal. Исследовательская команда подчеркивает, что обнаружение молодой звезды рядом с Бетельгейзе меняет картину эволюции системы: если бы компаньон оказался белым карликом или нейтронной звездой, история взаимодействия выглядела бы совсем иначе. Зато теперь в фокусе – редкий пример экстремально неравной по массе двойной пары, которую удалось увидеть и отличить на фоне одной из самых ярких звезд ночного неба.

Что ждет Сиварху?

К сожалению, судьба звезды очень печальна. Совсем скоро, по космическим меркам, Бетельгейзе взорвется сверхновой, а ее спутница окажется прямо в эпицентре взрывной волны и будет уничтожена.