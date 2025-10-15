Что астрономы уже знают о 3I/ATLAS?

Комету 3I/ATLAS, первоначально известную как C/2025 N1, впервые заметили 1 июля 2025 года с помощью телескопа ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), расположенного в Рио-Уртадо, Чили. Объект получил приставку "3I", поскольку стал третьим межзвездным объектом, подтвержденным после 1I/ʻOumuamua (2017 год) и 2I/Borisov (2019 год). Буква "I" здесь означает Interstellar, пишет 24 Канал со ссылкой на NASA.

3I/ATLAS движется по незамкнутой гиперболической траектории, что означает, что она не связана гравитацией Солнца и в какой-то момент навсегда покинет Солнечную систему. При вхождении в систему ее гиперболическая избыточная скорость составляла 58 километров в секунду. Это значительно выше, чем у предыдущих межзвездных гостей: 1I/ʻOumuamua (26 км/с) и 2I/Borisov (32 км/с).

Ближе всего к Солнцу (перигелий) комета подойдет 29 октября 2025 года на расстояние 1.36 астрономической единицы (примерно 203 миллиона километров), что находится между орбитами Земли и Марса. Максимальная скорость кометы относительно Солнца в перигелии достигнет 68 км/с.

Угрожает ли 3I/ATLAS Земле?

3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли. Ближайшее приближение к нашей планете состоится 19 декабря 2025 года на расстоянии около 270 миллионов километров (1,8 астрономической единицы). Комета войдет во внутреннюю Солнечную систему, проходя близко к Венере, Марсу и Юпитеру. 3 октября 2025 года она прошла мимо Марса на расстоянии 30 миллионов километров.

Возраст и происхождение

Считается, что 3I/ATLAS происходит из другой звездной системы и миллиарды лет дрейфовала в межзвездном пространстве. Анализ ее скорости и траектории позволяет предположить, что она может быть очень старой. Оценки возраста варьируются от 3 до 14 миллиардов лет. Если комета действительно принадлежит к звездному населению "толстого диска" Млечного Пути, она может быть старше самой Солнечной системы, которой 4.6 миллиарда лет, писали ранее на страницах ESA.



Фото кометы 3I/ATLAS / Фото Bruce Van Deventer

Размер и состав

3I/ATLAS классифицирована как комета, поскольку она является активной, имеет твердое ледяное ядро (нуклеус) и временную атмосферу (кому) из газа и пыли. Наблюдения, в частности с помощью космического телескопа "Хаббл", позволяют оценить диаметр ее ядра от 440 метров до 5.6 километра. Это потенциально делает ее больше 1I/ʻOumuamua (до 400 метров длиной).

Состав кометы, изученный телескопами "Джеймс Вебб" (JWST) и SPHEREx, оказался необычным:

Углекислый газ. Комета чрезвычайно богата углекислым газом. Концентрация его в пораде является одной из самых больших за всю историю наблюдений за кометами и астероидами.

Вода. Обсерватория Swift зафиксировала следы гидроксила (OH) – продукта распада молекул воды под воздействием солнечного света. По оценкам, комета теряет воду со скоростью около 40 килограммов в секунду, что свидетельствует о сублимации льда в коме.

Другие вещества. Также были обнаружены угарный газ, карбонилсульфид, газ циана, никель и железо. При этом концентрация никеля и циана подобна той, что наблюдается у комет Солнечной системы.

Стоит отметить, данные о ее составе и поведении являются крайне противоречивыми для ученых, ведь они заметили, что комета начала выбрасывать никель, железо и воду слишком рано. 3I/ATLAS находилась слишком далеко от Солнца, когда ученые впервые заметили в ее газовом шлейфе аномально высокую концентрацию этих элементов. Этот факт стал настоящей загадкой, поскольку на том расстоянии температура слишком низкая, чтобы силикатные, сульфидные или металлические частицы могли испариться. Исследование об этом опубликовали на сервере препринтов arXiv, но оно пока не прошло рецензирование.

Исследователи рассматривают две основные гипотезы. Первая теория заключается в том, что объект сам по себе чрезвычайно богат на металлы, а вторая предполагает, что повышенное выделение металлов вызвано химическими аномалиями, на что может указывать ранее зафиксированное сверхвысокое соотношение углекислого газа к кислороду.

Активность и наблюдения

По мере приближения к Солнцу лед внутри кометы сублимируется, выпуская газ и пыль, которые образуют ком (окружающее "гало") и хвосты. В изображениях, полученных телескопом "Хаббл", заметна особенность – так называемый "антихвост" (или "солнечный шлейф"), который вытягивается по направлению к Солнцу. Это явление объясняется неравномерной сублимацией льда на поверхности кометы, освещенной Солнцем. Комета также имеет видимый противосолнечный пылевой хвост, который простирался примерно на 100 000 километров в середине сентября.



Hubble сделал это изображение межзвездной кометы 3I/ATLAS 21 июля 2025 года / Фото NASA, ESA, David Jewitt (UCLA)/Джозеф Де Паскуале (STScI)

Из-за своего большого расстояния и тусклости 3I/ATLAS не будет видно невооруженным глазом или даже в бинокль. Комета пройдет солнечное сопряжение (будет за Солнцем) примерно 21 октября 2025 года, что сделает ее недоступной для наблюдений с Земли вблизи перигелия. Она снова появится для наблюдений в конце ноября или в начале декабря 2025 года.

Для изучения кометы привлечены мощные инструменты, включая космические телескопы "Хаббл", JWST, SPHEREx и Swift. Кроме того, наблюдения провели космические аппараты у Марса, в частности орбитальные аппараты ESA ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) и Mars Express. В ноябре 2025 года комета будет наблюдаться с помощью аппарата ESA Jupiter Icy Moons Explorer (Juice), который будет иметь лучший вид на комету, когда она будет наиболее активной, хотя данные поступят на Землю не раньше февраля 2026 года.

Инопланетный корабль?

Стоит отметить, что, хотя астрофизик Ави Лёб и предполагал, что 3I/ATLAS может быть искусственным объектом (для него это абсолютно нормально, ведь он постоянно делает такие предположения, чтобы вируситься в СМИ), подавляющее большинство ученых считает ее естественным межзвездным телом, поскольку она "выглядит как комета и ведет себя как комета", демонстрируя классические признаки кометной активности и химический состав, типичный для комет.

Несмотря на это многочисленные конспирологи настаивают, что все странные моменты относительно кометы – зеленое свечение, состав, скорость, траектория и т.д. – является признаком рукотворного происхождения. Они убеждены, что к нам прилетел инопланетный зонд, который сканирует Солнечную систему. Однако, к их сожалению, инопланетяне не захватят нас в ноябре, и им все еще придется просыпаться утром на работу.