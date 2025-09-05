Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время своей речи похвастался новым смартфоном Huawei, который ему подарил китайский лидер Си Цзиньпин. Он назвал свою новую игрушку "лучшей в мире" и заявил об абсолютной неуязвимости к американским шпионам. Это громкое заявление привлекло внимание специалистов по кибербезопасности, которые имеют собственное мнение по этому поводу.

Насколько безопасным на самом деле является смартфон Huawei?

Во время недавней пресс-конференции Николас Мадуро продемонстрировал свой новый телефон. Это был Mate X6 – модель со складным экраном, выпущенная компанией Huawei в 2024 году. По словам венесуэльского диктатора, он получил это устройство от президента Китая Си Цзиньпина, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Мадуро сделал смелое заявление, утверждая, что американские спецслужбы якобы не способны взломать этот телефон ни с помощью самолетов-шпионов, ни через спутники. Однако эксперты в области кибербезопасности скептически относятся к таким утверждениям.

Николас Мадуро рекламирует смартфон Huawei Mate X6: видео

Неназванный американский исследователь кибербезопасности, на которого ссылается TechCrunch, отметил журналистам, что абсолютно неуязвимых устройств не существует, особенно когда речь идет о попытках взлома со стороны государственных хакерских группировок США, которые считаются одними из лучших в мире.

Более того, по его мнению, устройства Huawei могут быть даже более уязвимыми к атакам. Причина заключается в том, что Huawei разрабатывает как собственное оборудование, так и свою операционную систему – HarmonyOS. Поскольку эта ОС является относительно новой, ее код содержит значительно больше потенциальных ошибок и уязвимостей, чем проверенные временем системы, такие как iOS и Android.

Сама компания Huawei неявно подтверждает наличие проблем с безопасностью. Например, только за прошлый месяц производитель выпустил исправления для 60 ошибок в HarmonyOS, 13 из которых были классифицированы как "высокого уровня опасности". Хотя Huawei обещает ежемесячные обновления безопасности для модели Mate X6, компания отмечает, что график обновлений может меняться, а некоторые операторы связи поддерживают только ежеквартальные патчи. Кроме того, на официальном сайте Huawei существует страница с советами для клиентов, чьи устройства могли подвергнуться взлому из-за вредоносного программного обеспечения.

Как американцы ломали Huawei?

История отношений между Huawei и американскими спецслужбами только усиливает сомнения в неуязвимости устройств компании. Еще в 2014 году документы, обнародованные Эдвардом Сноуденом, показали, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США успешно взламывало серверы Huawei в Китае и устанавливало в них скрытые бэкдоры. Агенты смогли проникнуть даже в штаб-квартиру компании в Шэньчжэне, что позволило им шпионить за коммуникациями топ-менеджеров и получать доступ к информации о продуктах Huawei.

Согласно документам АНБ, целью таких операций было не только шпионаж за самой компанией, но и разработка методов для эксплуатации ее оборудования во всем мире. Агентство стремилось получить возможность проникать в сети, представляющие интерес для разведки, используя для этого продукцию Huawei.

Хотя эти события произошли более десяти лет назад, почти наверняка можно утверждать, что АНБ, Киберкомандование США и другие ведомства продолжают активно искать уязвимости в устройствах и системах Huawei для шпионских целей, поскольку эта компания чрезвычайно сильно интегрирована в китайское общество – от потребительских устройств до сети камер наблюдения по всей стране, серверов и коммуникационного оборудования.

Мадуро стоит бояться не только США

За компанией Huawei тянется длинный след шпионажа, поэтому Николасу Мадуро стоит остерегаться не только агентов США, но и самого Си Цзиньпина, который, вероятно, получает с подаренного смартфона прямо в свой кабинет подробные отчеты о деятельности президента Венесуэлы.

Обвинение компании Huawei в шпионаже является одной из самых масштабных историй в мире технологий и геополитики последних лет. Противостояние, инициированное преимущественно США, привело к серьезным санкциям и глобальной перестройке рынка телекоммуникаций. Все началось с того, что в конце первого срока президентства Трампа Белый дом и его союзники выдвинули ряд серьезных обвинений, касающихся как национальной безопасности, так и корпоративной этики.

Главные претензии заключаются в следующем:

Связи с правительством Китая . Главное опасение разведывательных служб США заключается в том, что китайское правительство благодаря местным законам может заставить Huawei использовать свое оборудование для шпионажа и передавать любые данные о любом владельце устройств компании.

. Главное опасение разведывательных служб США заключается в том, что китайское правительство благодаря местным законам может заставить Huawei использовать свое оборудование для шпионажа и передавать любые данные о любом владельце устройств компании. Технологические "бэкдоры" . Американские официальные лица утверждают, что Huawei имеет возможность тайно получать доступ к телекоммуникационным сетям через "бэкдоры", встроенные в оборудование. Эти лазейки якобы предназначены для законного перехвата данных правоохранительными органами, но Huawei может использовать их без ведома операторов связи.

. Американские официальные лица утверждают, что Huawei имеет возможность тайно получать доступ к телекоммуникационным сетям через "бэкдоры", встроенные в оборудование. Эти лазейки якобы предназначены для законного перехвата данных правоохранительными органами, но Huawei может использовать их без ведома операторов связи. Шпионаж за военными объектами . Расследование ФБР выявило, что оборудование Huawei, установлено на вышках сотовой связи вблизи военных баз США, способно перехватывать и глушить коммуникации Министерства обороны, включая те, касающиеся ядерного арсенала страны.

. Расследование ФБР выявило, что оборудование Huawei, установлено на вышках сотовой связи вблизи военных баз США, способно перехватывать и глушить коммуникации Министерства обороны, включая те, касающиеся ядерного арсенала страны. Кража интеллектуальной собственности. Huawei неоднократно обвиняли в корпоративном шпионаже с целью похищения технологий и интеллектуальной собственности у конкурентов.

Как разоблачили шпионаж?

Беспокойство относительно Huawei начало расти еще 15 лет назад. В 2012 году комитет по разведке Палаты представителей США пришел к выводу, что использование оборудования Huawei и другой китайской компании ZTE может "подорвать основные интересы национальной безопасности США". В 2018 году руководители шести ведущих разведывательных ведомств США, включая ЦРУ и ФБР, предостерегли американцев от использования продукции Huawei.

Хотя США не предоставили публичных доказательств того, что Huawei передавала данные правительству Китая, расследование ФБР по оборудованию возле военных баз стало переломным моментом. Эти находки заставили американское правительство действовать решительнее.

В том же 2012 году, согласно другому расследованию, Huawei взломала и похитила данные австралийской телекомпании Secret Australia Telecom. Китайский производитель распространил вредоносный код через официальное обновление оборудования, которое превратило мощности компании в инструмент для прослушивания и позволило записывать все коммуникации. Эти данные затем отправлялись в Китай.

Именно это открытие запустило цепочку паники по всему миру: правительства наконец осознали, что их страны едва ли не полностью полагаются на телекоммуникационное оборудование Huawei, которое может собирать данные как об обычных гражданах, так и о правительственных чиновниках, передавая их прямо в руки китайских военных и спецслужб.

Первые санкции

Начиная с 2019 года, администрация США ввела ряд жестких санкций:

Внесение в "черный список" . В 2019 году Huawei внесли в список компаний, которым запрещено вести бизнес с американскими фирмами без специальной лицензии. Это ограничило доступ Huawei к американским технологиям, в частности к сервисам Google для смартфонов, а также передовым процессорам с технологией 5G, которая в то время только начинала распространяться по планете.

. В 2019 году Huawei внесли в список компаний, которым запрещено вести бизнес с американскими фирмами без специальной лицензии. Это ограничило доступ Huawei к американским технологиям, в частности к сервисам Google для смартфонов, а также передовым процессорам с технологией 5G, которая в то время только начинала распространяться по планете. Запрет на использование оборудования . Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила использовать федеральные средства для закупки оборудования Huawei и ZTE. Позже Конгресс выделил почти два миллиарда долларов на программу "rip and replace" для замены уже установленного китайского оборудования в некоторых телеком-сетях Америки.

. Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила использовать федеральные средства для закупки оборудования Huawei и ZTE. Позже Конгресс выделил почти два миллиарда долларов на программу "rip and replace" для замены уже установленного китайского оборудования в некоторых телеком-сетях Америки. Судебные дела. В 2019 году против Huawei и ее финансового директора Мэн Ваньчжоу выдвинули обвинения в банковском мошенничестве, препятствовании правосудию и краже коммерческих тайн.

Реакция мира

Обвинения США нашли отклик во многих странах, хотя реакция была неоднозначной:

Австралия и Новая Зеландия запретили использование оборудования Huawei в своих 5G-сетях.

Великобритания сначала позволила ограниченное использование, но впоследствии изменила решение в пользу полного запрета.

В Польше руководителей Huawei обвиняли в шпионаже.

В Нидерландах появился отчет, согласно которому Huawei имела "неограниченный доступ" к звонкам одного из ведущих операторов, что потенциально позволяло прослушивать даже тогдашнего премьер-министра. Huawei эти обвинения отрицала.

Появились также сообщения, что сотрудники Huawei помогали правительствам африканских стран шпионить за политическими оппонентами, используя данные сотовой связи для отслеживания их местонахождения и перехвата зашифрованных сообщений.

Стоит отметить, что даже сегодня, хотя прошло уже много лет, телекоммуникационное оборудование продолжает использоваться в большинстве европейских стран. Его замена требует времени и огромных денег, которые не так просто найти. Хотя его постепенно замещают технологиями других компаний, таких как Nokia, в Европе все еще остается много возможностей для китайского шпионажа.

Привет Мадуро от Си

Так есть ли вероятность, что новый смартфон Николаса Мадуро не нашпигован вирусным программным обеспечением? На этот вопрос, вероятно, должны отвечать специалисты по кибербезопасности, однако послужной список Huawei, а также китайская традиция взламывать все на свете, что питается от электричества, почти не оставляют шансов на то, что новенькая игрушка венесуэльского диктатора чистая от шпионских программ.