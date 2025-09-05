Президент Венесуели Ніколас Мадуро під час своєї промови похизувався новим смартфоном Huawei, який йому подарував китайський лідер Сі Цзіньпін. Він назвав свою нову іграшку "найкращою у світі" та заявив про абсолютну невразливість до американських шпигунів. Ця гучна заява привернула увагу фахівців з кібербезпеки, які мають власну думку щодо цього.

Наскільки безпечним насправді є смартфон Huawei?

Під час нещодавньої пресконференції Ніколас Мадуро продемонстрував свій новий телефон. Це був Mate X6 – модель зі складаним екраном, випущена компанією Huawei у 2024 році. За словами венесуельського диктатора, він отримав цей пристрій від президента Китаю Сі Цзіньпіна, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також Компанія Nothing видала професійні знімки на фотоапарат за фотографії на смартфон Phone 3

Мадуро зробив сміливу заяву, стверджуючи, що американські спецслужби нібито не здатні зламати цей телефон ні за допомогою літаків-шпигунів, ні через супутники. Однак експерти в галузі кібербезпеки скептично ставляться до таких тверджень.

Ніколас Мадуро рекламує смартфон Huawei Mate X6: відео

Неназваний американський дослідник кібербезпеки, на якого посилається TechCrunch, зазначив журналістам, що абсолютно невразливих пристроїв не існує, особливо коли йдеться про спроби злому з боку державних хакерських угруповань США, які вважаються одними з найкращих у світі.

Ба більше, на його думку, пристрої Huawei можуть бути навіть більш вразливими до атак. Причина полягає в тому, що Huawei розробляє як власне обладнання, так і свою операційну систему – HarmonyOS. Оскільки ця ОС є відносно новою, її код містить значно більше потенційних помилок і вразливостей, ніж перевірені часом системи, такі як iOS та Android.

Сама компанія Huawei неявно підтверджує наявність проблем з безпекою. Наприклад, лише за минулий місяць виробник випустив виправлення для 60 помилок у HarmonyOS, 13 з яких були класифіковані як "високого рівня небезпеки". Хоча Huawei обіцяє щомісячні оновлення безпеки для моделі Mate X6, компанія зауважує, що графік оновлень може змінюватися, а деякі оператори зв'язку підтримують лише щоквартальні патчі. Крім того, на офіційному сайті Huawei існує сторінка з порадами для клієнтів, чиї пристрої могли зазнати злому через шкідливе програмне забезпечення.

Як американці ламали Huawei?

Історія стосунків між Huawei та американськими спецслужбами лише підсилює сумніви у невразливості пристроїв компанії. Ще у 2014 році документи, оприлюднені Едвардом Сноуденом, показали, що Агентство національної безпеки (АНБ) США успішно зламувало сервери Huawei в Китаї та встановлювало в них приховані бекдори. Агенти змогли проникнути навіть у штаб-квартиру компанії в Шеньчжені, що дозволило їм шпигувати за комунікаціями топменеджерів та отримувати доступ до інформації про продукти Huawei.

Згідно з документами АНБ, метою таких операцій було не лише шпигунство за самою компанією, а й розробка методів для експлуатації її обладнання в усьому світі. Агентство прагнуло отримати можливість проникати в мережі, що становлять інтерес для розвідки, використовуючи для цього продукцію Huawei.

Хоча ці події відбулися понад десять років тому, майже напевно можна стверджувати, що АНБ, Кіберкомандування США та інші відомства продовжують активно шукати вразливості в пристроях та системах Huawei для шпигунських цілей, оскільки ця компанія надзвичайно сильно інтегрована в китайське суспільство – від споживчих пристроїв до мережі камер спостереження по всій країні, серверів та комунікаційного обладнання.

Мадуро варто боятися не лише США

За компанією Huawei тягнеться довгий слід шпигунства, тож Ніколасу Мадуро варто остерігатися не лише агентів США, а й самого Сі Цзіньпіна, який, імовірно, отримує з подарованого смартфона прямо в свій кабінет детальні звіти про діяльність президента Венесуели.

Звинувачення компанії Huawei у шпигунстві є однією з наймасштабніших історій у світі технологій та геополітики останніх років. Протистояння, ініційоване переважно США, призвело до серйозних санкцій та глобальної перебудови ринку телекомунікацій. Усе почалося з того, що наприкінці першого терміну президентства Трампа Білий дім і його союзники висунули низку серйозних звинувачень, які стосуються як національної безпеки, так і корпоративної етики.

Головні претензії полягають у наступному:

Зв'язки з урядом Китаю . Головне побоювання розвідувальних служб США полягає в тому, що китайський уряд завдяки місцевим законам може змусити Huawei використовувати своє обладнання для шпигунства і передавати будь-які дані про будь-якого власника пристроїв компанії.

Технологічні "бекдори" . Американські офіційні особи стверджують, що Huawei має можливість таємно отримувати доступ до телекомунікаційних мереж через "бекдори", вбудовані в обладнання. Ці лазівки нібито призначені для законного перехоплення даних правоохоронними органами, але Huawei може використовувати їх без відома операторів зв'язку.

Шпигунство за військовими об'єктами . Розслідування ФБР виявило, що обладнання Huawei, встановлене на вежах стільникового зв'язку поблизу військових баз США, здатне перехоплювати та глушити комунікації Міністерства оборони, включно з тими, що стосуються ядерного арсеналу країни.

Крадіжка інтелектуальної власності. Huawei неодноразово звинувачували в корпоративному шпигунстві з метою викрадення технологій та інтелектуальної власності у конкурентів.

Як викрили шпигунство?

Занепокоєння щодо Huawei почало зростати ще 15 років тому. У 2012 році комітет з розвідки Палати представників США дійшов висновку, що використання обладнання Huawei та іншої китайської компанії ZTE може "підірвати основні інтереси національної безпеки США". У 2018 році очільники шести провідних розвідувальних відомств США, включно з ЦРУ та ФБР, застерегли американців від використання продукції Huawei.

Хоча США не надали публічних доказів того, що Huawei передавала дані уряду Китаю, розслідування ФБР щодо обладнання біля військових баз стало переломним моментом. Ці знахідки змусили американський уряд діяти рішучіше.

У тому ж 2012 році, згідно з іншим розслідуванням, Huawei зламала й викрала дані австралійської телекомпанії Secret Australia Telecom. Китайський виробник поширив шкідливий код через офіційне оновлення обладнання, яке перетворило потужності компанії в інструмент для прослуховування й дозволило записувати всі комунікації. Ці дані потім відправлялися в Китай.

Саме це відкриття запустило ланцюжок паніки по всьому світу: уряди нарешті усвідомили, що їхні країни ледь не повністю покладаються на телекомунікаційне обладнання Huawei, яке може збирати дані як про звичайних громадян, так і про урядовців, передаючи їх прямо в руки китайських військових і спецслужб.

Перші санкції

Починаючи з 2019 року, адміністрація США ввела низку жорстких санкцій:

Внесення до "чорного списку" . У 2019 році Huawei внесли до списку компаній, яким заборонено вести бізнес з американськими фірмами без спеціальної ліцензії. Це обмежило доступ Huawei до американських технологій, зокрема до сервісів Google для смартфонів, а також передових процесорів з технологією 5G, яка в той час тільки починала ширитися планетою.

Заборона на використання обладнання . Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) заборонила використовувати федеральні кошти для закупівлі обладнання Huawei та ZTE. Пізніше Конгрес виділив майже два мільярди доларів на програму "rip and replace" для заміни вже встановленого китайського обладнання в деяких телеком-мережах Америки.

Судові справи. У 2019 році проти Huawei та її фінансової директорки Мен Ваньчжоу висунули звинувачення у банківському шахрайстві, перешкоджанні правосуддю та крадіжці комерційних таємниць.

Реакція світу

Звинувачення США знайшли відгук у багатьох країнах, хоча реакція була неоднозначною:

Австралія та Нова Зеландія заборонили використання обладнання Huawei у своїх 5G-мережах.

Велика Британія спочатку дозволила обмежене використання, але згодом змінила рішення на користь повної заборони.

У Польщі керівників Huawei звинувачували у шпигунстві.

У Нідерландах з'явився звіт, згідно з яким Huawei мала "необмежений доступ" до дзвінків одного з провідних операторів, що потенційно дозволяло прослуховувати навіть тодішнього прем'єр-міністра. Huawei ці звинувачення заперечила.

З'явилися також повідомлення, що співробітники Huawei допомагали урядам африканських країн шпигувати за політичними опонентами, використовуючи дані стільникового зв'язку для відстеження їхнього місцезнаходження та перехоплення зашифрованих повідомлень.

Варто зазначити, що навіть сьогодні, хоча минуло вже багато років, телекомунікаційне обладнання продовжує використовуватись у більшості європейських країн. Його заміна потребує часу і величезних грошей, які не так просто знайти. Хоча його поступово заміщують технологіями інших компаній, таких як Nokia, у Європі все ще лишається багато можливостей для китайського шпигунства.

Привіт Мадуро від Сі

Тож чи є імовірність, що новий смартфон Ніколаса Мадуро не нашпигований вірусним програмним забезпеченням? На це питання, ймовірно, повинні відповідати фахівці з кібербезпеки, однак послужний список Huawei, а також китайська традиція зламувати все на світі, що живиться від електрики, майже не лишають шансів на те, що новенька іграшка венесуельського диктатора чиста від шпигунських програм.