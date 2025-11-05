Суперлуна взошла над Украиной: лучшие фото со всей сети

В ноябре 2025 года жители Земли могут наблюдать за особым астрономическим явлением – самым большим и самым ярким суперлунием года. Это событие известно в некоторых странах как Бобровая Луна. Что же делает его таким особенным для наблюдений?

Соцсети уже начали заполняться удивительными фотографиями огромного лунного диска, который выглядел на 8% больше и до 30% ярче, чем обычно, сообщает 24 Канал.

Лучшие фото

Ноябрьское полнолуние, которое достигло своего пика в 15:19 по киевскому времени, получило статус суперлуния благодаря рекордно близкому расстоянию к Земле – около 356 978 километров. Это сделало ее самой близкой к нашей планете за весь 2025 год.

На многочисленных снимках, сделанных как профессионалами, так и любителями, видно, как огромная луна восходит над городскими пейзажами и природными ландшафтами. Самые эффектные кадры удалось сделать сразу после захода солнца, когда благодаря "лунной иллюзии" спутник казался еще больше, чем мог бы быть, находясь низко над горизонтом.

Это событие известно под несколькими названиями:

Самое популярное – Бобровая луна (Beaver Moon), происходящее от традиций коренных народов Северной Америки, которые в этот период охотились на бобров.

Также ее называют Морозной или Ледяной Луной, что символизирует наступление холодов.



Суперлуние взошло над Львовом / Фото 24 Канала



Суперлуна взошла над Львовом / Фото 24 Канала

Кроме визуального эффекта, приближение Луны вызвало так называемые "королевские приливы" в некоторых прибрежных регионах мира, например, у побережья Флориды. Для наблюдения этого зрелища не требуется специального оборудования – только чистое небо и открытая местность.



Суперлуние взошло над Львовом / Фото 24 Канала

В 2025 году это событие является особенным, поскольку совпадает с суперлунием. Это происходит, поскольку полнолуние наступает в момент, когда Луна находится в перигее – ближайшей точке своей орбиты к Земле. Вечер 5 ноября является буквально лучшим временем для наблюдения, но понаблюдать за явлением можно будет и вечером 6 ноября, когда Луна также будет почти полной и яркой.

Для тех, кто не сможет наблюдать за суперлуной вживую, проект "Виртуальный телескоп" организует бесплатную онлайн-трансляцию из Италии. Она начнется 5 ноября в 21:00 по киевскому времени. Астроном Джанлука Маси также обещает показать лучшие снимки полной Луны, сделанные проектом за годы его существования, в частности кадры со спутником над достопримечательностями Рима.

